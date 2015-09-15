Google обвинили в нарушении российского закона "О защите конкуренции"

Федеральная антимонопольная служба РФ сообщила, что компании Google Inc. и Google Ireland ltd. нарушили закон "О защите конкуренции". По итогам разбирательств выяснилось, что компания злоупотребляет доминирующим положением и фактически диктует свои условия производителям мобильных устройств с ОС Android. Как сообщает Интерфакс, ФАС в течение 10 дней оформит решение и предписание «о прекращении злоупотребления доминирующим положением» и направит их сторонам.

Подробный комментарий дал начальник управления информационных технологий ФАС Владимир Кудрявцев: "Комиссия ФАС признала действия Google нарушением части 1 статьи 10 закона "О защите конкуренции". В течение 10 рабочих дней Google будет выдано предписание. Нарушение заключается в том, что компания давала возможность производителям мобильных устройств предустановить магазин приложений Google Play только при соблюдении ряда условий: предустановка других продуктов Google, размещение их на определенных местах, установка поисковой системы Google в качестве поиска по умолчанию и запрет на установку конкурирующих продуктов и сервисов иных производителей".

Кстати, в начале года компания «Яндекс» уже подавала жалобу на Google – в компании заявили, что Google навязывает свои условия производителям мобильных устройств на базе Android. Например, в 2014 году американская компания запретила предварительную установку любых сервисов "Яндекса" на мобильных устройствах Explay, Fly и Prestigio.

К слову, акции Google на вчерашних торгах упали на 0,43%, а акции компании "Яндекс" на бирже Nasdaq подорожали на 6,92%.