EURUSD. Ежедневная аналитика и торговая стратегия.

R4 1.1560 дневной максимум 26 августа

R3 1.1465 дневной максимум 15 мая

R2 1.1390 дневной максимум 21 августа

R1 1.1370 дневной максимум 14 сентября

1.1290 текущая цена

S1 1.1260 дневной минимум 11 сентября

S2 1.1170 дневной минимум 10 сентября

S3 1.1130 дневной минимум 9 сентября

S4 1.1085 дневной минимум 3 сентября

В начале прошлой сессии паре удалось развить восходящее движение на фоне возобновившегося снижения азиатский фондовых индексов и достичь максимума на отметке 1.1375, однако затем медведи перехватили инициативу и отбили евро почти на целую фигуру вниз. Не помогли даже крепкие данные из Европы, где промышленное производство в июле продемонстрировало максимальный рост с начала года на 0,6%, против ожидаемых 0,2%. Лидером снова оказалась Германия, но и в большинстве других стран, кроме Франции, этот показатель имеет весьма позитивную динамику. Но кому сейчас интересны эти цифры? Согласно опросу, проведенному Reuters, большинство участников рынка ожидают от ЕЦБ расширения программы количественного ослабления с 60млрд до 80млрд евро в месяц в ближайшее время. Поэтому с евро пока все ясно, и внимание приковано к доллару.

Сегодня ожидаются данные по розничным продажам и промышленному производству в США, но их влияние на рынок, в преддверии ключевого решения по учетной ставке, скорее всего, также будет ограничено.

Техническая картина и торговая стратегия.

После неудачи у динамической линии сопротивления, восходящий импульс ослаб, однако остается в силе до тех пор, пока пара торгуется выше отметки 1.1280. Дневные индикаторы направлены наверх, часовые в данный момент развернулись в противоположной направлении и находятся вблизи нейтральных уровней. В ближайшее время, вероятно, сохранится торговля в диапазоне 1.1230-1.1350, но до ключевого решения по учетной ставке остается все меньше времени, в связи с чем волатильность на рынке может нарастать. Покупки до четверга выглядят немного безопаснее, а тем, кто предпочитает консервативную торговлю, пока желательно оставаться в стороне.аростать.торговля в диапазоне 1.1230-1.1350, но до ключевого решения по учетной ставке остается в