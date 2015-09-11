|1Д- 1\ 2/ ДИВЕР\
|2-Д\В
|3-ВЫХОД? С=2.2120
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_59289.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
|
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_39976.png
|1Д- 1\ 2/ ДИВЕР\
|2-Д\В
|3-ВЫХОД? С=2.2120
|
|1Д- 1\ Д\
|2- 0% \П=2.1319
|3 \
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_5509.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_62060.png
|1Д- 1\ Д\
|2- 0% \П=2.1319
|3 \
|1 Д -С-
|2 ОТБОЙ/П=2.1318 МЕЖДУ 50/61%
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_29970.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
|1 Д -С-
|2 ОТБОЙ/П=2.1318 МЕЖДУ 50/61%
|1Д
|2 МЕЖДУ 61/50 С=2.1839
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_30786.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
|3/
|1
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Интервал
60 Мин
Фигура
Поддержка
Длина
103 Свечи
Направление
Время Прорыва
01-26 13:00
Значимость
Support Level
2,0432
Прогнозируемая Цена
2,0241