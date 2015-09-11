|1-\4\ 5В
|2-ОСТ. Б\О Т\В 1.5326=630 !
|Б\О
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_4623.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
|1-\4\ 5В
|2-ОСТ. Б\О Т\В 1.5326=630 !
|Б\О
|1 /1 ВОЗОБН Б\О1
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_17769.png
|1 /1 ВОЗОБН Б\О1
|АС15/ 1.5788
|3
|1
|? / \
|1\ 1/
|
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_9724.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_12547.png
|АС15/ 1.5788
|3
|1
|? / \
|1\ 1/
|
|2\ Д\В 1.5523=200 Б\О1
|1 2/
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_7938.png
|3 4/=300
|1 4- 2/ 1\
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_2294.png
1\дв
сл\сс
сл
10*10 сс
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
TC: EUR/AUD в течение дня: Разровот вверх.
20 сентября 2016 в 09:10 Trading Central
ПОКУПАТЬ в 1,4816 с целевыми точками 1,4890 и 1,4930
TC: EUR/AUD в течение дня: Разровот вверх.
20 сентября 2016 в 09:10 Trading Central
ПОКУПАТЬ в 1,4816 с целевыми точками 1,4890 и 1,4930
TC: EUR/AUD в течение дня: Преобладает риск понижения.
27 сентября 2016 в 11:35 Trading Central