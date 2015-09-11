|1- СИГН. /2/ 1\ НАЧ.1/В
|2 -ОСТ.Б/О Д/Д ОТРАБ.
|3-ВОЗВРАТ\Н КЛ
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_21532.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
|
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_23561.png
|1- СИГН. /2/ 1\ НАЧ.1/В
|2 -ОСТ.Б/О Д/Д ОТРАБ.
|3-ВОЗВРАТ\Н КЛ
|
|1 /2/ 1\
|2-Д\В 122.42=80
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_48361.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
|1 /2/ 1\
|2-Д\В 122.42=80
|3=П=ПЦ= -Б\О-
|2 -ТП-
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_61270.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
|--
113.46/
|112.36
1-104.79-\104.15-103.3
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
1-104.79-\104.15-103.3
TC: CHF/JPY в течение дня: Под давлением.
27 сентября 2016 в 18:31 Trading Central
Продавать ниже 104,37 с целевыми точками 102,84 и 102,53
TC: CHF/JPY в течение дня: Под давлением.
27 сентября 2016 в 18:31 Trading Central
Продавать ниже 104,37 с целевыми точками 102,84 и 102,53
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
https://libertex.fxclub.org/#modal_analytic_1849532