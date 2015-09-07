Азиатские акции успокоились, когда Пекин заявил, что кризис «почти закончился»

Китайские акции были довольно спокойными на торгах в понедельник — спустя четыре праздничных дня, во время которых высокопоставленные чиновники заявили о том, что они уверены в прочности экономики и рынков страны. Во время сессии сегодня китайский индекс Shanghai Composite в середине дня поднимался выше на 1%, однако к концу торгов пришел уже с потерями — индикатор упал на 2,55%. Shenzhen Composite подрос на 0,2%, хотя в середине торгов его рост составлял до 3%.

Чжоу Сяочуань, губернатор Народного банка Китая, сказал в субботу на встрече G20, что "процесс исправления" на фондовом рынке Китая почти завершен. "Рыночные рычаги быстро подавили коррекцию, но это не нанесло никакого заметного влияния на реальный сектор экономики", - сказал Чжоу, добавив также, что в будущем ожидает увидеть более стабильный финансовый рынок.

Эти слова по факту были первым публичным заявлением от начальника центрального банка с тех пор, как индекс Шанхайской биржи начал свое недавнее крушение. Индекс потерял примерно 40% своей стоимости с середины июня, когда регулятор вмешался со своим пакетом спасения. Но есть признаки того, что чиновники не перестали «возиться» с рынком. В сегодняшнем заявлении Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая говорится, что она обсуждает введение «выключателей» для защиты от повышенной волатильности. В настоящее время китайские акции ограничены 10%-ным ростом или падением во время одной торговой сессии. Так называемые автоматические "выключатели", которые используются в США и на других рынках, как правило, срабатывают, когда акции ныряют или подпрыгивают на определенную долю процентов в течение нескольких минут. Комиссия также сказала, что нужно "повысить рыночную надзор", ограничивая чрезмерно спекулятивные операции, и ввести усиленный контроль за автоматизированными торговыми системами.

Пока правительство Китая пытается успокоить свой летучий фондовый рынок, инвесторы по всему миру обеспокоены тем, что экономика страны растет намного медленнее, чем ожидалось. Народный банк Китая пытается смягчить страхи стимулирующим поведением, в том числе снижением процентной ставки.

Пересмотренные данные, опубликованные в понедельник, могут добавить проблем. Правительства иногда обновляют экономические данные уже после официального релиза, в том числе и отчеты по ВВП. Статистическое агентство Китая заявило, что рост ВВП за весь 2014 год составил 7,3% - меньше, чем сообщалось ранее (7,4%). Пересмотр объясняет разницу в отчетах на 32 млрд юаней ($5 млрд) и означает, что Пекин не добился своей цели в 7,5%, о которой заявлял ранее. Чиновники надеются, что экономика Китая вырастет хотя бы на 7% в 2015 году, но многие аналитики считают, что она является недостаточно сильной, чтобы удовлетворить даже эти цели Пекина.



По итогам торгов на азиатских рынках в понедельник японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,38%. Акции Toshiba выросли на 5,1% после публикации отчетности, которая несколько раз откладывалась из-за ошибок в бухучете. Кроме того, подросли акции оператора социальных сетей DeNA (на 7,4%) и акции строительной компании Haseko Corp. (на 2,2%) на новости о том, что в конце месяца их акции войдут в список японского индекса Nikkei 225 Stock Average. В то же время котировки акций Nitto Boseki и Heiwa Real Estate, которые исключат из данного индикатора, рухнули соответственно на 18% и 14%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 закрылся падением на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,15%, гонконгский Hang Seng - на 1,41%.