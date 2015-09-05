Oбобщенный Форекс-прогноз на 07 – 11 сентября 2015г.

Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

- что касается прогноза для EUR/USD, то можно считать, что он сбылся если не на 100 процентов, то, по крайней мере, на 95. Пара, как и было предсказано, всю неделю вращалась вокруг Pivot Point 1.1200. Выполняя указания графического анализа, в начале недели она послушно пошла вверх, а затем также послушно развернулась с севера на юг. Единственно, волатильность пары оказалась несколько ниже, чем предполагалось;

- пара GBP/USD, согласно прогноза, должна была в начале недели несколько раз протестировать минимум в районе 1.5330÷1.5350, что она и сделала. При этом тестирование оказалось настолько успешным, что, пробив поддержку, пара, вопреки ожиданиям аналитиков, ушла еще ниже, достигнув минимума первого дня лета;

- в прогнозах относительно будущего USD/JPY 45% аналитиков и 71% индикаторов предрекали победу «быкам» и оказались... неправы. Уже 1 сентября пара достигла первого уровня поддержки, перешла в боковой тренд, а под конец недели, пробив поддержку 119.50, устремилась дальше вниз;

- что же касается USD/CHF, то относительно поведения этой пары на прошедшей неделе оказались правы практически все индикаторы, твердо настаивавшие на ее росте. Не проиграли и присоединившиеся к ним 50% экспертов, а также графический анализ на D1, хотя рост пары оказался и не таким стремительным, как предсказывал последний.

***

Прогноз на предстоящую неделю:

Обобщая мнения 35 аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских контор, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- относительно будущего EUR/USD большинство аналитиков сходится во мнении, что пару ожидает боковой тренд с основной поддержкой в зоне 1.0925. При этом 18% экспертов не исключает прорыва этой поддержки и падения пары до уровня 1.0812. Индикаторы на H5 и D1 подтверждают определенное преимущество «медведей», при этом графический анализ не исключает, что пара все-таки сможет какое-то время продержаться в боковом тренде с Pivot Point 1.1140;

- для пары GBP/USD индикаторы на всех основных тайм-фреймах, а также графический анализ на Н1 и Н4 говорят о продолжении ее падения до уровня 1.5100. При этом, поскольку пара находится сейчас у нижней границы нисходящего коридора, не исключено, что сначала мы будем наблюдать ее отскок к верхней границе коридора в зоне 1.5225÷1.5255. В случае же, если эта граница будет пробита, пара может изменить свое движение на восходящее и вернуться в зону 1.5325;

- не стоит и говорить, что все индикаторы предрекают паре USD/JPY дальнейшее падение. А вот графический анализ, наоборот, считает, что она уже достигла достаточно сильного уровня поддержки, и в ближайшее время должен последовать отскок минимум до высоты 119.80 (прогноз на Н1), или даже еще выше – до 120.50 (прогноз на Н4). Если же к этим прогнозам добавить еще и мнение 83% экспертов, то пара, двигаясь по восходящему коридору, достаточно быстро должна вернуться к высоте 123.00. Основная поддержка в зоне 118.40;

- если же говорить о будущем USD/CHF, то тут и 74% индикаторов, и 100% экспертов, и графический анализ настаивают на росте этой пары в стремлении в ближайшие недели достичь знакового уровня 1.0000. Безусловно, такое единодушие всегда вызывает опасения, особенно если взглянуть на то, что пара проделала за последние 14 дней. Ключевой поддержкой на этой неделе будет уровень 0.9680, прорыв которого будет означать, что «медведи» снова взяли верх, и восхождение к заветной вершине откладывается на некоторое время.

Роман Бутко, NordFX и Сергей Ершов

