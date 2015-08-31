Золото снова на медвежьей тропе

В понедельник золото дешевеет, расширяя потери прошедшей недели. На драгоценный металл давят признаки того, что ФРС всё еще может поднять процентные ставки до конца 2015 года, даже несмотря на недавнюю турбулентность глобальных рынков. Фьючерсы с поставкой в декабре сейчас, к 16.44 мск, стоят 1 128,70 долларов. С начала торгов они потеряли 0,47%.

Напомним, во время конференции в Джексон-Хоул на этих выходных представители ФРС оставили возможность роста ставки в сентябре открытой, хотя некоторые из чиновников указывали, что потрясения на мировых рынках могут задержать этот шаг. В своем осторожном выступлении Стэнли Фишер, вице-предизент ФРС, заявил, что инфляция, скорее всего отскочит наверх, потеряв давление со стороны доллара, а это, в свою очередь, позволит постепенно повысить ставки.

По указанию ФРС, рост ставки — а значит, и цена на золото — в значительной степени зависит от текущих данных. Если рынки увидят дальнейшее укрепление средней почасовой зарплаты и рост рынка труда (на этой неделе выйдут все необходимые данные) — это может вызвать распродажу золота: инвесторы будут избавляться от непроцентных активов.

Еще одним крупным фокусом внимания будет Китай, первый по объему мировой потребитель золота. Если его макростатистика окажется позитивной, то у инвесторов может возникнуть надежда на возобновление спроса на золото. Однако настроения пока хрупкие. Аналитики пишут, что ни текущие китайские проблемы, ни потенциальная отсрочка роста процентной ставки США не должны существенно и надолго оживить инвестиционный спрос на золото.