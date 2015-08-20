EURUSD Не думай о минутках свысока

EURUSD

R4 1.1280 максимум 29 июня

R3 1.1245 максимум 30 июня

R2 1.1215 максимум 10 июля и 12 августа (ключевой)

R1 1.1190 максимум 14 августа

1.1130 текущая цена

S1 1.1015 дневные минимумы 18 и 19 августа

S2 1.1000 часовой минимум 11 августа (ключевой)

S3 1.0960 минимум 11 августа

S4 1.0925 минимум 10 августа

Данные по потребительской инфляции в США вышли вчера хуже прогнозов. Как общий, так и стержневой индекс показали в июле рост на 0,1% в месячном исчислении против 0,2% ожидаемых. После непродолжительного роста пары до отметки 1.1070 медведи вновь стали набирать короткие позиции, посчитав эти цифры недостаточными для того, чтобы заставить членов FOMC пересмотреть свои планы относительно увеличения учетной ставки, и ожидая намеков на грядущее в скором времени ужесточение монетарной политики от протоколов их минувшего заседания, до публикации которых оставалось несколько часов. Вместо этого, протоколы показали отсутствие единого мнения среди членов комитета, а также их озабоченность инфляционными показателями, высоким курсом доллара и ситуацией в экономике Китая. Многие из них полагают, что условия для повышения учетной ставки постепенно создаются, но еще не достигнуты. Рост экономики и улучшение ситуации на рынке труда были отмечены как позитивные факторы, в то же время некоторые участники заседания выразили сомнения, что инфляция сможет достичь целевого уровня в 2% на протяжении 2016 и 2017 годов из-за негативного влияния цен на сырье и дорогого доллара.

Вышедшие за прошедшие с момента заседания три недели, экономические данные показали улучшение ситуации там, где она и так была неплохой, но по беспокоящим комитет проблемам пока улучшения не наблюдается. Если производственная инфляция в июле слегка ускорила рост, то потребительская замедлила. Многие аналитики считают, что ФЕД пойдет на увеличение ставки несмотря на дефляционное давление со стороны низких цен на нефть и высокого курса доллара, так как в отличие от многих других центральных банков больше склонен доверять стержневым показателям, считая цены на энергоносители и продукты питания ненужным шумом, оказывающим лишь временное влияние. В условиях стабильного потребительского спроса, деньги, сэкономленные на бензине или отоплении, будут потрачены на другие товары, стимулируя рост цен. Возможно это так, но тема Китая подымалась на заседании неоднократно еще до того, как началась девальвация курса юаня и вполне вероятно, что в сентябре многие члены комитета сочтут возникшие риски достаточными для того, чтобы отложить ужесточение монетарной политики на более поздний срок.

В целом протоколы свидетельствовали, что дата первого повышения учетной ставки, по-прежнему будет зависеть от дополнительных данных, а темпы ее дальнейшего роста будут довольно медленными. Вероятность повышения в сентябре снизилась до 35% с 50% после публикации протоколов.

Техническая картина и торговая стратегия.

Уровень 1.1015 дважды сдержал натиск медведей, послужив плацдармом для восстановления восходящего импульса. Дневные и часовые индикаторы развернулись наверх и пока далеки от зон экстремальных значений. Если паре удастся закрепиться в 1.11ой фигуре, штурм недавних максимумов около 1.1180 и ключевой зоны сопротивления 1.1215 будет весьма вероятен. Прорыв выше приведет к акселерации восходящего движения и откроет дорогу к 1.1280, а затем и к 1.1380. Фундаментальные основания для роста появились. Покупки от более низких уровней на сегодня выглядят предпочтительнее.

Buy limit 1.1105, stop 1.0980, profit 1.1180, 1.1215, 1.1280