Досье на ActivTrades

Сегодня вашему вниманию я бы хотел представить интересного Британского брокера ActivTrades. Брокер пока что особо не узнаваем на просторах СНГ, но уже хорошо себя зарекомендовал в Европе.

Компания ActivTrades была основана в 2001 году, и позиционирует себя как независимого брокера, который специализируется на операциях с контрактами на разницу (CFD), инвестициях на рынке Форекс, а также Спред-беттингe (Spread Betting).





Главный офис компании расположен в финансовом центре Лондона, по адресу: 1 Thomas More Square, Лондон, E1W 1YW, Великобритания. Регистрационный номер 05367727.

регулируется Financial Conduct Authority, registration number 434413 (FCA, Управления по финансовому регулированию и надзору), и действует строго в соответствии с его требованиями и законодательством. Также зарегистрирована всеми компетентными органами Европейского Союза по регулированию финансовых инструментов и услуг. Кроме того, является членом "Программы компенсаций в сфере финансовых услуг" (Financial Services Compensation Scheme ( средства каждого клиента защищены до £500 000. ActivTradesУправления по финансовому регулированию и надзору), и действует строго в соответствии с его требованиями и законодательством. Также зарегистрирована всеми компетентными органами Европейского Союза по регулированию финансовых инструментов и услуг. Кроме того, является членом "Программы компенсаций в сфере финансовых услуг" (Financial Services Compensation Scheme ( FSCS )). Это гарантирует сохранность средств, находящихся на депозитах клиентов, которые инвестируют вместе с компаниями-партнерами. Средства хранятся на отдельных счетах, и не могут быть использованы ActivTrades ни для каких иных целей, кроме обеспечения вашей торговли. Кроме всего прочего,





Отличным преимуществом компании можно назвать систему исполнения ордеров, она полностью автоматическая, отсутствует дилинговый отдел, как результат, финансовые операции осуществляются более точно и эффективно.





Компания предлагает следующие торговые условия:

Минимальный депозит 100 USD/EUR/GBP/CHF.

Торговые инструменты:

· Forex (более 50 валютных пар,5-значные котировки)

· CFD на Акции (более 500 акций на биржах Европы и США)

· CFD на Металлы (Золото, Серебро, Платина, Палладий)

· CFD на Сырьевые Товары, Индексы, Облигации.

Минимальный размер торговой позиции на форекс 0,01 лот.

Минимальный размер позиции CFD на Акции- 1 акция.

ActivTrades предлагает 2 типа реальных счетов: MT4 и MT5,а также демо.





Кредитное плечо:

До 1:400 на форекс (для счетов с депозитом до 25 000 евро, после этой суммы снижается вплоть до 1:100,больше не дают).

До 1:20 для CFD на Акции бирж Европы и США.

Спреды и комиссии:

· На форекс спред плавающий, от 0,8 пункта ( средние спреды по EUR/USD: 0.8; GBP/USD: 0.9; USD/JPY: 0.8; USD/CAD: 1.1; Gold-0,45; Silver -0,45)

· На Форекс, CFD на Металлы, Сырьевые Товары, Индексы и Облигации комиссия отсутствует.

· Для CFD на Акции комиссия от 0.05% за сделку.

Торговые Платформы:

МТ4, МТ5, MetaTrader для iPhone , iPad , Android

Разрешен скальпинг, автоматическая торговля, хеджирование позиций (только на МТ4),есть возможность частичного закрытия сделок.

Есть ПАММ , МАММ счета. Также проводятся разнообразные конкурсы для трейдеров.

Для жителей арабских стран есть исламские счета. Никаких свопов, скрытых комиссий, только спреды немного шире, чем на обычных счетах. Спред по EUR/USD стартует от 1.1 пункта в МТ5 и от 1.6 пункта в МТ4.

Способы пополнения/вывода средств ActivTrades:

Как и у любого другого надежного и регулируемого брокера, доступных способов пополнения депозита не так уж и много:

Ввод средств:

Кредитные карты, карты Visa, Mastercard, Maestro и Visa Electron( комиссия за ввод составит 1,5%, если, конечно, карточка эмитирована не в Великобритании ;

Электронные переводы Neteller и Skrill;

Международный банковский перевод (комиссия до 15 фунтов стерлингов).

Вывод средств:

Средства, введенные картой, могут быть выведены только на эту же карту. Без комиссий. При этом вывести можно только сумму, не превышающую сумму ввода с этой карты. Прибыль можно вывести только банковским переводом





Открытие счета

Чтобы открыть реальный счет , необходимо заполнить регистрационную форму - вот ссылка . После нужно будет предоставить 4 документа на выбор, 2 документа подтверждающие личность, и 2 подтверждающих факт проживания.(более подробная информация высылается на электронную почту).

Для открытия демки так же заполняется регистрационная форма - Демо счет ActivTrades , ввести минимальное количество своих данных ( почту вводить нужно только реальную), после чего можно протестировать работу терминала и исполнение.





Поддержка Клиентов

Клиентская поддержка работает на 12 языках:

Русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, голландский, болгарский, венгерский, арабский и китайский.





Поддержку можно назвать отзывчивой и высокопрофессиональной. Время работы: 24 часа в сутки,5 дней в неделю.

Какие достоинства компании хотелось бы выделить;









1. Отличная скорость исполнения ордеров.

2. Достаточно быстрый ввод и вывод средств (до 2 дней)

3. Защита клиентских средств: наличие страхового полиса от Lloyd’s в Лондоне на сумму до £ 500 000 на одного клиента;

4. Комиссия за торговлю CFD на акции начинается с 0,05% за сделку;

5. широкий спектр продуктов

6. Форекс спреды начинаются от 0,8 пункта.

7. Прозрачность, деятельность через регулятор FCA

8. сегрегированные счета и фонд гарантирования вкладчиков;

9. рыночное исполнение (отсутствие реквот и задержек)

10. Минимальные проскальзывания.





Недостатки компании:

· присутствует комиссия при вводе средств через кредитные/дебитные карты, взымаемая банками контрагентами;

· средства, превышающие сумму депозита, можно вывести только на банковский счет трейдера в связи с политиками безопасности движения денежных средств (FCA).









Кроме всего прочего, компания не один раз была отмечена наградами:





2010 - Broker-Wahl 2010

2011 - Best Forex Broker Italy – Premio Internazionale LeFonti

2012 - Награда Masterforex-V - Лучший Форекс брокер Великобритании

2012 - The London Investor Show Forex 2012

2013 - Best of the Best – JFEC Award 2013

2013 - Most Secure Broker – Stay Connected

2013 - Награда Masterforex-V - Лучший Форекс брокер Великобритании



