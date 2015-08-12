Доллар падает: инвесторы боятся, что Китай помешает ФРС

Сегодня индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют снижается. К 14.48 мск его значение составляет 96,49 пунктов: американец снизился на 0,77%.

Падение доллара связано с опасениями инвесторов: не задумается ли ФРС над тем, чтобы отложить подъем ставки. Девальвация юаня приводит к снижению внутренней инфляции за счет сильного удешевления импорта из Китая — а представители американского регулятора не раз высказывались о том, что не станут поднимать ставку раньше, чем удостоверятся в том, что инфляция растет по плану и скоро достигнет целевого уровня в 2%.

Девальвация юаня не могла не повлиять на своих ближайших соседей: осси и киви упали вчера до шестилетнего минимума, но по отношению к доллару сегодня обе валюты восстанавливаются. AUDUSD к 14.51 мск прибавила уже 0,65% и стоит на отметке 0,7351; NZDUSD выросла сегодня на 1,11% и находится на уровне 0,6607.

Сегодняшний выход слабой китайской статистики и общая неопределенность ситуации в финансовом мире традиционно подстегнули валюты-убежища: иену и швейцарский франк. USDJPY к 14.56 мск снизилась до 124,21 (-0,73%), USDCHF потеряла 0,31% до отметки 0,9751.

Евро растет. Во-первых, есть чисто техническая причина: с его помощью часто финансируется технология carry trade в юане и других валютах развивающихся рынков. Во-вторых, инвесторы благодушны к единой валюте на фоне вчерашнего достижения очередных договоренностей между Грецией и ее международными кредиторами. Сегодня евро достиг ежемесячного максимума: EURUSD прибавила 0,96% и торгуется на отметке 1,1148.