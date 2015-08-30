По стоимости добытых алмазов Россия занимает первое место

Судя по последнему исследованию Кимберлийской ассоциации стран-производителей и импортеров алмазов, Россия обошла Ботсвану по общей стоимости произведенных алмазов. Соответственно, в этом рейтинге Россия теперь на 1 месте.

Однако, по средней цене за карат Ботсвана все еще в лидерах. В прошлом году оценка стоимости произведенных в РФ алмазов выросла на 20% - до $3,73 млрд, а цена за карат в среднем выросла на 19% - до $97,47. Таковы официальные данные Минфина РФ. Всего в стране за год было произведено 38,303 млн карат алмазов (лидер среди производителей - "АЛРОСА" - произвел 36,2 млн карат алмазов).

Средняя цена за карат в Ботсване - $147,84, хотя и этот показатель снизился на 5% по сравнению с прошлым годом.

На третьем месте в мире по стоимости алмазов в прошлом году была Канада, добывшая драгоценные камни примерно на $2 млрд. Затем идут Ангола ($1,32 млрд), ЮАР ($1,22 млрд), Зимбабве ($238,6 млн) и Намибия ($1,16 млрд).

Самые дорогие алмазы - в Лесото, их средняя цена выросла на 69% - до $990,18 за карат.

В целом, по оценкам экспертов, производство алмазов в мире упало на 4% в 2014 году, но средняя цена за карат увеличилась на 8%. Экспорт и импорт драгоценных камней также вырос. Больше всего импортирует Индия, которая является основным центром производства бриллиантов. Основной экспортер — Евросоюз, который вывез за год примерно 116,017 млн карат.