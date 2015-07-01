Основные итоги II квартала на крупнейших мировых рынках

Фондовые рынки мира к концу второго квартала 2015 года оказались в красной зоне — основной причиной падения была неопределенность вокруг Греции, которая мешала росту спроса на рисковые активы. Об этом сегодня сообщает Bloomberg.

По итогам второго квартала сводный фондовый индекс MSCI All-Country World понизился на 0,3%. Standard & Poor's 500 завершил ралли, которое длилось в течение 9 кварталов, снижением на 0,2% в минувшие три месяца. За полгода индекс вырос всего на 0,2%, хотя три предыдущих года подъем в первом полугодии всегда превышал 10%. В то же время индекс Nasdaq Composite подрос во 2 квартале на 1,8%, тем самым стал исключением на многих крупнейших рынках мира. Рост Nasdaq идет уже 10 кварталов подряд, что также является для него рекордным — по длительности.

Акции в Европе за три месяца показали самое значительное падение с 2012 года: Stoxx Europe 600 потерял за апрель-июнь 4%, FTSEurofirst 300 - 4,7%. Германский DAX рухнул на 8,5%, чего не было с 2011 года. Греческий индекс ASE, однако, увеличился на 2,8% (до 26 июня включительно - после этого дня рынки Афин временно закрыты). Сводный индекс развивающихся стран MSCI Emerging Markets упал в июне на 3,2%, по итогам квартала снизился на 0,2%.

В России индекс ММВБ за июнь вырос на 2,8%, РТС упал на 3,7%, а по итогам полугодия индексы прибавили 18,5% и 18,9% соответственно.

В Китае Shanghai Composite взлетел на 14% во втором квартале, и это лучший результат в мире. Индекс идет вверх уже пять кварталов, но в понедельник он перешел к "медвежьему" рынку, поэтому аналитики боятся скорого прорыва "пузыря" в Китае. Японский Topix растет пятый квартал подряд — в этот раз он поднялся на 5,7%. MSCI Asia Pacific упал в июне на 3,4%, но почти не изменился по итогам квартала.

Что касается валютного рынка, то здесь впервые с начала 2014 года квартальный подъем показал евро, причем его рост на 3,9% к доллару США оказался максимальным за прошедшие два года. Евро с успехом опровергает прогнозы аналитиков, которые сулили ему падение из-за стимулирующих программ ЕЦБ и греческого соглашения. Падение доллара с максимума за 12 лет "помогло сырьевым товарам обрести независимость и показать разнонаправленные изменения", говорит руководитель международного подразделения Societe Generale по анализу сырьевых рынков Майкл Хейг.

На сырьевом рынке нефть пока стоит существенно ниже, чем год назад, но за второй квартал цены на нее хорошо поднялись: контракты на Brent выросли почти на 15% - до $63,59 за баррель, а WTI подорожала на 24,9% - до $59,47 за баррель. Платина и золото падают уже четыре квартала подряд, и такого длительного снижения не наблюдалось с 1997 года. В июне стоимость платины падала до минимума за шесть лет - $1060,20 за тройскую унцию. Цена золота снизилась на 1,8% за последние три месяца.

И, наконец, на рынке гособлигаций США отмечается первое квартальное снижение с 2013 года - участники рынка в ожидании повышения процентных ставок ФРС в этом году. Потери инвесторов от вложений в гособлигации еврозоны составили 5,4%, по данным индекса Euro Government. Bloomberg говорит, что это худший результат за все время сбора данных - с 1985 года.