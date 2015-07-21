Чему Европа должна научиться у азиатского кризиса?

Азиатские лидеры могут немного передохнуть и не переживать из-за продолжающегося греческого беспорядка. Хаос на китайском фондовом рынке прекращается, и зависимые от экспорта сферы сейчас больше боятся хаоса в Европе. Хуже того, европейские лидеры, похоже, хотят проигнорировать или провалить те уроки, которые Азия извлекла после кризиса. Конечно, обстоятельства в 1997 году были другие - Греция была неплатежеспособная, а Азия была неликвидная. Когда капитал утекал, Таиланд, Индонезия и Южная Корея не могли оплатить в иностранной валюте свои долги, многие из которых были краткосрочными. Но есть как минимум три урока, которые чиновники в Афинах и Брюсселе должны были учесть из посткризисного «ремонта» Азии.

1. Споры о строгости и жестких условиях — это только отвлечение внимания. Эксперты спорят об истинной мотивации греческого премьер-министра Алексиса Ципраса или о том, есть ли у немецкого канцлера Ангелы Меркель сердце, но они не упускают реальную проблему: структурные реформы. Азиатские страны "смотрят на то, как развивается греческий кризис, с долей зависти и злорадства", - пишет экономист Korea University Ли Чон-Ва в своем недавнем обзоре. "Когда они испытали свой финансовый кризис, они получили гораздо меньше помощи, хотя были в более тяжелом положении. Но они также и восстановились гораздо сильнее".

Они сделали так не из-за суровых условий, налагаемых Международным валютным фондом, который доставил много боли обычным гражданам, а вопреки им. При всех различиях между экономиками, Греция имеет больше сходств с Кореей 1997 года: повальная коррупция, массовое уклонение от уплаты налогов, плохая трудовая миграция, огромная подпольная экономика и олигархи, прячущие национальное богатство. Корея восстановилась, открыто признав масштабы своих государственных и частных долгов и количество имеющихся наличных средств в государственной казне. Банки со слабыми корпоративными связями и связанные с политикой провалились. Были предприняты усилия, чтобы обеспечить большую прозрачность в семейных группах промышленных компаний, известных как чиболы, чьи расточительные методы помогли опрокинуть экономику. Сбор налогов стал национальной навязчивой идеей, как и жертвоприношение: миллионы корейцев пожертвовали фамильные ценности, обручальные кольца, золотые слитки и произведения искусства, чтобы помочь пополнить казну. В апреле в Deutsche Welle промелькнул заголовок "Золотые пожертвования корейцев - пример для греков?"

2. Меньше экономика — более второстепенный ущерб. Как правильно предсказал Ян Бреммер в 2012 году, "каждый народ сам за себя: есть победители и проигравшие в мире G-0", крупные игроки находят свои способы борьбы. США занимает, тратит и экспортирует свою расточительность по всему миру. Токийская 35-процентная девальвация перевернула японскую иену в качестве азиатского ответа на поведение песо. Грабительская практика торговли означает, что Китай еще долго будет экспортировать бесконечно больше, чем импортирует. Германия притягивает все выстрелы в Европу. Вот почему, как и у Таиланда, Индонезии и Кореи, выбор у Греции был только один — провести модернизацию экономики.



Малайзия, например, может рассказать нам поучительную историю. Стране удалось избежать вмешательства МВФ путем внушительного (как в Греции) контроля за движением капитала. Но 18 лет спустя ощущение дружбы, дисфункции и непрозрачности побудили капитал все-таки сбежать из страны. Быстро возникший скандал вокруг государственной инвестиционной компании 1Malaysia Development, кажется, подчеркнул недостаток реформ в богатой ресурсами стране с таким же потенциалом, как и у любой страна в Азии. Даже если премьер-министр Наджиб Разак и невиновен — на чем он настаивает, - расходы (почти $700 млн) фондов 1MDB текли на его личные счета, а контроль правительства за кризисом и коррупцией «застрял» в Малайзии на уровне 1990-х годов. Греция может покинуть зону евро или остаться там. Но чего она не может сделать, так это защитить существующее положение и надеяться остаться конкурентоспособной или полезной.

3. Стиснуть зубы и действовать прямо сейчас, не затягивая. В 1998 году реальный ВВП Кореи упал на 6,7%, а в 1999 году он вырос на 9,5%. Деньги вернулись в страну, поскольку инвесторы увидели, что Сеул действует смело и строит более открытую и устойчивую экономику. Реформы идут не быстро, чиболы еще слишком доминируют и гасят все инновации. Тем не менее, к 2003 году, как обратил внимание Ли из Korea University, правительство уже закрыло 776 финансовых институтов. А сколько сделали Афины за пять лет кризиса, чтобы ослабить свою неумеренность? Остальная Европа может идти вперед и выписывать еще больше чеков Греции, а потом требовать от Афин сократить то-то, снизить то-то. Но для еврозоны все плохо кончится, если Греция не обратит внимание сама на свои основные проблемы. Опыт Азии доказывает, что отказ понять свои ошибки и несвоевременные жесткие реформы ничего не исправят.