Китай наконец-то сказал, сколько у него золота, но никто ему не верит

Впервые с 2009 года Народный банк Китая опубликовал данные о своих запасах золота, однако инвесторы все еще играют в догадки — а не обманул ли их банк? Некоторые говорят, что есть много поводов усомниться в официальных данных — особенно после того, как вспыхнули споры о правдивости китайских отчетов вообще: рынок тогда удивился данным о ВВП Китая.

В прошлую пятницу китайский центробанк опубликовал данные о своих золотых запасах, чем несколько обескуражил рынки — его последний отчет был только в 2009 году, и с тех пор никаких официальных данных не было, инвесторы могли только догадываться о том, сколько золота есть у регулятора. Согласно последнему отчету, официальные запасы Народного банка Китая составляют 53,3 млн унций (1658 метрических тонн) — на июнь 2015 года. Шесть лет назад в запасах было 1054 тонны золота. Новые данные в два раза ниже ожидаемых показателей. Рынок в целом ожидал увидеть в общей сложности более 3000 метрических тонн золота, говорит Брайан Лундин, редактор Gold Newsletter. "Существует много доказательств того, что запасы Китая на самом деле на более высоких уровнях, что заставляет удивиться, почему банк был вынужден занизить общий показатель именно сейчас", - сказал он.

Сегодня золото продолжило падать в цене после выхода этого отчета. К 13:45 мск фьючерсы на золото с поставкой в августе упали до отметки $1111,4 за тройскую унцию.

Кен Форд, президент Warwick Valley Financial Advisors, заявил, что на Китай давит желание быть включенным в валютную корзину Международного валютного фонда (специальные права заимствования, или SDR). "Таким образом они хотят показать, что в стране накопилось достаточно золота, но не хотят показывать полные объемы, потому что это может напугать рынки", - считает Форд. Китай обязался провести ряд экономических реформ, направленных на убеждение МВФ включить юань в корзину резервных валют.

А может быть, Китай, наоборот, "скрутил" свои запасы, чтобы поддерживать уверенность в своих существенных активах в американских долларах, говорит Марк О'Бирн, директор по исследованиям в GoldCore в Дублине.

Поднятие потенциала юаня в качестве мировой резервной валюты означало, что Китаю придется поднять завесу тайны, окружающей ее золотые запасы. У Китая высокие амбиции по созданию глобальной резервной валюты, он хочет бросить вызов господству доллара США и заполнить пустоту, образовавшуюся из-за снижающихся запасов евро в центробанках. И китайцы четко понимают роль золота в обеспечивании доверия и статуса, чтобы новая валюта была признана на международной арене.

МВФ будет рассматривать вопрос о включении юаня в специальные права заимствования в октябре этого года. По-видимому, Народный банк Китая как раз и занимается всей этой беготней, чтобы сделать все возможное, чтобы их валюту принимали всерьез. Это может означать, что Китай будет увеличивать запасы золота в ближайшие месяцы. О'Бирн сказал, что не удивится, если Китай начнет «вдруг» накапливать по 100 тонн золота в месяц.

