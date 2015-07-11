Китай хочет украсть у Нью-Йорка и Лондона ведущие позиции на рынке золота

Без сомнения, Китай делает многое для того, чтобы получить больше контроля на мировом рынке золота, но для этого ему в первую очередь придется обойти рынки Нью-Йорка и Лондона. "Учитывая, что Китай является одним из самых крупных владельцев физического золота, есть смысл в том, что китайское правительство запускает свой шанхайский рынок золота, чтобы вытеснить Comex и другие. Это позволит стать основным в глобальном механизме ценообразования", - говорит Антем Бланчард, главный исполнительный директор онлайн-рынка драгоценных металлов Anthem Vault.

Китай, в конце концов, - это крупнейший в мире производитель и один из самых больших покупателей металла, который идет плечом к плечу с Индией по объемам потребления на всем земном шаре.

В прошлом месяце Bank of China стал первым китайским банком, кто присоединился к группе кредиторов, которые устанавливают планку цен на золото в London Bullion Market Association, затем еще два китайских банка выразили желание стать членами этой ассоциации. "Это позволит китайским банкам участвовать в золотом рынке на глобальном уровне", - считает Джулиан Филлипс, основатель GoldForecaster.com.

В марте этого года LBMA Gold Price заменила историческую London Gold Fix. Раньше только Нью-Йорк и Лондон, как правило, были центрами для установления цен на золото. Но через Comex в натуральном выражении стало проходить так мало золота, что это искажало картину реального спроса и предложения, потому что цены отражали только торговую картину спекулянтов в Нью-Йорке", - говорит Филлипс. Он отметил, что только 5% контрактов поставляются на Comex. "Контроль над ценой золота осуществляется в Нью-Йорке и Лондоне, оставляя Китай на милость этих двух центров», - считает он. Поэтому, несмотря на огромное присутствие Китая на физическом рынке, он не имел большого контроля над глобальной ценой на золото.

Цены на золото не нашли поддержки в последнее время из-за недавнего падения фондового рынка в Китае, но Бланчард сказал, что если китайские инвесторы разочаруются из-за потерь на своем фондовом рынке, то цены на золото могут извлечь из этого большую пользу. Между тем, значительное присутствие Китая на мировом рынке золота также может помочь валюте страны. В конце концов, это действительно может помочь Китаю работать независимо от США. «Золото — это не просто товар, это "деньги" и они признаются всеми мировыми центробанками», - добавил он.

