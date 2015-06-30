Рынки на фоне греческой драмы: тревожно, но паники нет

Фондовые индексы еврозоны, низкодоходные бонды и евро слабеют во вторник в неустойчивых торгах. Причина — по-прежнему Греция, которая на полном ходу движется к дефолту и глубокому погружению в финансовый кризис. К 14.10 мск DAX потерял 0,43%; FTSE 100 снизился на 0,61%; CAC 40 снизился на 0,39%. EURUSD опустилась до 1,1182 (-0,47% с момента открытия). Заметно подросла иена, в качестве валюты-убежища: EURJPY торгуется на 136,91; USDJPY — на 122,43.

Однако даже несмотря на всеобщее снижение, признаков паники на рынке пока нет. Инвесторы в один голос указывают на то, что Европа увеличила свою способность к борьбе с финансовыми эпидемиями по сравнению с долговым кризисом 2011 года. Эксперты рынка обращают внимание на то, что ЕЦБ борется и, возможно, будет продолжать бороться с длительным финансовым кризисом. Кроме того, остается еще надежда на заключение сделки (даже несмотря на то, что этой надежде вот уже почти полгода).

Греция закрыла банки на несколько дней, фондовая биржа в Афинах тоже не работает — правительство предотвращает отток ликвидности. Вся Европа ждет даже не столько того, чем же закончится сегодняшний день. Ежедневная установка новых дедлайнов стала уже привычной ситуацией. Надежды на то, что правительство, как кролика из волшебной шляпы, вытащит 1,54 млрд евро и заплатит их МВФ, практически нет. Сейчас акцент внимания переместился на воскресенье, когда пройдет референдум о том, соглашаться на условия кредиторов или нет.

К примеру, китайские рынки сегодня сломали понижательный тренд трех последних сессий и отправились вверх. А вот голубые фишки еврозоны падают: Euro STOXX 50 только за сегодняшний день потерял 0,39%.

В своей сегодняшней записке для клиентов BNP Paribas пишет, что положительный результат по Греции всё еще возможен. С тем, что большинство греков на опросах высказывается за то, чтобы остаться в еврозоне, есть приличная вероятность исхода референдума в пользу предложений кредиторов. Но пока результаты не будут известны, мы увидим продолжение волатильности на рынках.