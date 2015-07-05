Почему Джим Роджерс покупает то, что другие уже продают? Интервью с инвестором

«Ветеран» инвестирования любит китайский, японский и российский рынки. Джим Роджерс, который вместе с Джорджем Соросом учредил Quantum Fund, автор книги-бестселлера «Investment Biker» («Вокруг мира с Джимом Роджерсом: мотоциклист-инвестор» - в российском варианте), в которой ведет хронику своего путешествия по всему миру на мотоцикле, ориентированного на инвестирование, недавно поделился своим взглядом на мировые рынки.

Колумнист Майкл Синсер из MarketWatch делится с читателями этим интервью. Как признается автор, с 2008 года (когда Роджерс предупредил его, что фондовый рынок ждет крах), я никогда не слышал, чтобы он говорил так зловеще об американских акциях и глобальных рынках в целом. Вот та часть интервью, где Джим говорит о золоте, облигациях, Греции, Японии и Китае.

- Сейчас очень необычное время, не так ли?

- Что происходит сейчас — это какая-то историческая аномалия. Никогда за тысячи лет у нас не было такого, чтобы процентные ставки были нулевыми или отрицательными. Мы уничтожаем людей, которые экономят и откладывают деньги на будущее. Их уничтожили те, кто купил четыре или пять домов без денег и без работы. Мы разрушаем людей, которые всегда были нужны друг другу на протяжении всей человеческой истории. Когда вы уничтожите инвестиции и "бережливую" группу, у вашего общества, экономики и страны будут проблемы. Это то, что мы сделали. Подумайте обо всех тех людях, у которых были сбережения на будущее. Они сейчас выглядят, как дураки, и, наверное, чувствуют себя также. А их друзья, которые занимали у них деньги, наоборот, только выиграли от этого.

- Есть ли пузырь на рынке облигаций?

- Пузырь это или нет, мы все скоро узнаем, но, скорее всего, это он и есть. Фондовый рынок пойдет вниз, если рынок облигаций всем надает тумаков. Предыдущий медвежий рынок облигаций был с 1946 по 1981 год, затем на рынке был бычий тренд. Когда облигации начали падать, ставки пошли вверх. Процентные ставки вырастут до такого уровня, который мы даже не можем себе сейчас представить. Я не могу сказать вам, как высоко пойдут процентные ставки, но в 1981 году гособлигации США поднялись до 15%. Сейчас есть инфляция, хотя американское бюро трудовой статистики и говорит, что ее нет. Я не знаю, в какие они магазины там ходят, куда отправляют своих детей, или просто сидят на бейсбольных играх. Инфляция есть во всем мире, не только в США.

Запомните этот июнь 2015 года: такая низкая процентная ставка не будет продолжаться вечно. Облигации могут обвалиться надолго, что напугает чиновников в центральных банках. Вот почему мы ожидаем падание акций на 10%-13%.

- Что следует делать ФРС?

- Им нужно перестать покупать облигации. Пора позволить процентным ставкам и рынку найти свой равновесный уровень. Это может означать, что некоторые могут обанкротиться. В Скандинавии, например, в начале 1990-х годов были проблемы. Они позволили предприятиям обанкротиться, и этот процесс был ужасно болезненным - в течение года или двух, но Скандинавия реорганизовала себя и теперь имеет одну из лучших экономик в мире. С другой стороны, Япония не позволила никому обанкротиться и уже потеряла десятилетие на искусственное стимулирование. Это не работает. И никогда не работало. Единственное, что работает, это когда люди терпят неудачу, банкротятся, и начинают все сначала.

- Что вы думаете о золоте?

- Золото в коррекции, и коррекция эта идет в течение четырех лет. Хотя я не покупаю золото, я жду возможности купить его когда-нибудь через год-два. Например, если золото упадет до $1000, я надеюсь, что буду достаточно умен, чтобы купить гораздо больше золота. Когда я говорю «до $1000» - это не значит, что я знаю, что делаю, просто обычно коррекция на 50% - это нормально. До того, как это закончится, золото должно дойти до края пузыря. Обычно, как показывает практика, в любой сложной ситуации (если есть недоверие правительству или валюте) люди бегут в золото. Часть проблемы заключается в том, что многие люди считают золото чуть ли не святым металлом. Но когда появляется следующая проблема - люди потеряют доверие к власти, центральным банкам и бумажным деньгам, вот тогда золото пойдет сильно вверх.

- Что вы покупаете сейчас?

- Я покупаю Китай, Японию и Россию - все из них являются азиатскими рынками. Одна из причин, почему я не покупаю американские бумаги, - это потому что рынок США уже давно на исторических максимумах. Я предпочитаю не покупать ничего, когда рынок на самом верху. Япония упала на 50%, а премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что будет печатать неограниченное количество денег. Он делает все, чтобы рынок поднять вверх. Он также принял закон, чтобы дать налоговый стимул для инвестирования в фондовые рынки, он даже убедил крупные пенсионные фонды купить больше акций. Абэ сделал многое, что подействовало положительно на акции и инвестиционное сообщество.

Я не покупаю иену, потому что она сильно колеблется и печать денег только портит валюту. В краткосрочной перспективе это хорошо для инвесторов, но в долгосрочной - это разрушит Японию. Население сокращается, задолженность бьет через край, а валюта разрушается. Это не есть хорошо для Японии.

- Что насчет Китая?

- Китай является крупнейшим кредитором, а фондовый рынок на 30% ниже рекордных уровней. США является крупнейшим должником в мировой истории и их фондовый рынок на самых максимумах за всю историю. Я не вижу пузыря в Китае, но если рынок продолжит идти вверх, он превратится в пузырь. Задолженность нарастает внутри Китая, чего никогда не было. Это может вызвать проблемы, но пока еще далеко до переломного момента. Я надеюсь, что будет значительная коррекция, тогда рынок вернется к более высоким уровням. Это зарождающийся пузырь.

Как правило, я бы продавал активы на данном этапе, но я надеюсь, что мой прошлый опыт поможет мне. Пузыри замечательны, если вы можете удачно выбрать время. У меня никогда не получалось, поэтому я, как правило, делаю короткие ставки и они идут вверх. Я и сейчас выбираю короткие позиции, потому что я еще не вижу пузыря. Признаки есть, но уже год многие продолжают присоединяться к рынку. Если я поеду в Китай, а там даже секретарь говорит об акциях, мне станет тревожно. Это все плохие признаки, но рынок еще может пойти выше.

- Что скажете о Греции?

- Греческая интермедия могла бы превратиться в главное шоу, потому что политики продолжают делать ошибки. Что лучше для Греции - объявить о банкротстве, остаться в евро и начать все сначала. Они никогда не будут в состоянии выплатить свои долги. В США есть штаты, города, округи, которые банкротились, но они не покидали страну. Они были реорганизованы и начинали все снова. Вы не должны покидать еврозону только потому, что вы банкрот. Если Греция обанкротится, но останется в евро, мы увидим сильные травмы, но они будут двигаться дальше. Если они дадут возможность Греции уйти, то она опять же превратится в главное шоу.

- И, наконец, ваши заключительные мысли?

- В 2008 году у нас были проблемы, потому что долг был накоплен такой огромный, но теперь во всем мире долг намного выше, чем тогда. В США баланс ФРС вырос в пять или шесть раз. Во всем мире, во всех странах идет разговор о жесткой экономии, но они продолжают копить все больше и больше долгов. К сожалению, в мире нет такой роскоши, чтобы просто взять и снизить процентные ставки очень сильно. Чтобы накачать фондовый рынок, все они печатали деньги. В следующий раз все будет ужаснее для всех нас. Я надеюсь, что вы, ваши читатели, и я всё это переживем.