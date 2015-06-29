Форекс-брокеры и центробанк РФ снова не могут найти общий язык

Банк России хочет ужесточить условия работы форекс-брокеров, чтобы решить основную проблему рынка форекс. По мнению центробанка, нужно запретить брокерам в течение пяти секунд после выставления одному контрагенту котировки заключать с другими контрагентами аналогичные договоры на других условиях. Именно такое предложение есть в проекте указания центробанка «Об общих требованиях к деятельности forex-дилера», сообщает «Ведомости».

И центробанк, и сами профессиональные участники рынка форекс говорят, что основная проблема в том, что недобросовестные компании могут совершать сделки с клиентскими средствами, выставляя собственные котировки, при этом не выводя сделки на рынок. Это так называемое манипулирование ценами, сообщает газета. Чтобы ограничить форекс-брокерам такие возможности, как раз и придумали пятисекундное ограничение, чтобы сделки заключались на одинаковых условиях.

В свою очередь, участники рынка форекс единогласно говорят, что это требование «несовместимо с жизнью». По словам брокеров, пятисекундный порог на неизменность цены может попросту привести к разорению брокера: за этот промежуток времени цены могут сильно измениться, а брокер вынужден будет удерживать прежнюю ставку. С другой стороны, эти котировки не будут соответствовать действительности, что может ввести в заблуждение и самих участников рынка.

Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий собирается обратиться к центробанку, чтобы предложить варианты изменения этого указания - сделать это участники планируют на этой неделе. Как вариант — можно решить проблему, опираясь на мировой опыт, – за счет ценообразования от одного главного поставщика ликвидности (например, крупные банки или торговые площадки), когда брокер не участвует в ценообразовании.