Золото дешевеет на ожиданиях решения греческого вопроса

Сегодня в деловых кругах царит благодушный настрой: переговоры по Греции имеют шансы на положительный исход. Поэтому золото медленно, но верно идет вниз. К 14.41 мск августовский фьючерс стоит 1 193,40 доллара. Акции пошли вверх, а инвесторы снизили количество заявок на активы-убежища.

В последние дни золото подросло: на него был спрос, потому что инвесторов беспокил греческий долговой кризис. Однако вчера Алексис Ципрас сделал своим международным кредиторам новое предложение, которое высокопоставленные лица еврозоны уже назвали обнадеживающим. Сегодня в надежде на сделку выросли азиатские акции, американские фондовые фьючерсы и евро. Инвесторы пока еще осторожничают: основные события на рынке товарных фьючерсов разыграются сегодня к вечеру, когда будут ясны результаты чрезвычайного саммита первых лиц еврозоны.

Сегодня отдыхают китайские рынки: отсутствие покупок с одного из крупнейших рынков драгоценных металлов тоже давит на золото.

Хедж-фонды и финансовые менеджеры снизили чистые длинные позиции по золоту: это продолжение отклика на ожидания прошлой недели по повышению процентной ставки ФРС.

Аналитики рынка ожидают, что порог цен останется мягким в ближайшие недели: в ближайшие сессии интерес к золоту сможет подогреть разве что очередное ухудшение в греческой ситуации.