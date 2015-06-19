Золото держится у отметки в $1200

В пятницу золото укрепило свой рост: сегодня августовские фьючерсы переходили отметку в 1200 долларов. К 11.52 мск фьючерс стоит 1 198,90 долларов за тройскую унцию.

Поддержка драгоценным металлам поступает сразу из нескольких точек. Во-первых, голубиная риторика ФРС показала, что резкого роста процентной ставки в ближайшие месяцы ждать не стоит — это традиционно двигает непроцентные активы, такие, как золото, вверх.

Во-вторых, греческая ситуация заходит в сторону всё большей непримиримости. Это вносит большую долю неопределенности на мировые рынки, а в такие моменты инвесторы стаями слетаются на безопасные активы-убежища.

В-третьих, рекордными темпами обваливается китайский фондовый рынок: Shanghai Composite продемонстрировал худшую свою неделю за последние 7 лет. Многие инвесторы пересматривают свои портфели, продают акции и увеличивают диверсификационную долю золота.

Однако долгосрочная перспектива золота все равно остается медвежьей, по словам большинства экспертов рынка. Азиатский спрос на физическое золото вянет на глазах, в активах крупнейших биржевых фондов золото находится на самом низком показателе с 2008 года, а спекулянты равномерно наращивают короткие позиции.