Доллар укрепляется во вторник

Сегодня доллар подрос по отношению к иене, а евро остается относительно стабильным. К 13.05 мск USDJPY находится на отметке 123,51; EURUSD — на 1,1255.

Валютные рынки в последние две недели основательно трясет: на настроения инвесторов влияет неуверенность по греческому вопросу. Евро за прошедшие два месяца потерял около 7% к доллару и 3% — по отношению к основной корзине валют. Фундаментальных причин к росту единой валюты сегодня почти нет, и многие дилеры и аналитики рынка высказывают определенное удивление по поводу того, почему евро не уходит сегодня еще ниже. Одна из идей, которую высказывают эксперты рынка — евро поддерживает некоторый спрос центробанков. К примеру, вчера по отношению к евро ослаб швейцарский франк, что косвенно может служить доказательством того, что швейцарский регулятор снова покупает единую валюту.

На азиатских торгах курс доллара укрепился: трейдеры готовятся получить итоги двухдневного заседания FOMC по вопросу определения ключевой ставки ФРС. Позиции доллара дополнительно укрепляются расхождением монетарных политик между США и Европой с Японией. Однако воинственные заявления об ужесточении монетарной политики ФРС сдерживаются слабой макростатистикой: так, сегодня во время американской сессии выяснилось, что промпроизводство в США упало в мае, хотя рынки ждали его роста.



