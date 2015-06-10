Доллар сдал позиции на азиатских и европейских торгах в среду

Сегодня глава центробанка Японии заявил, что иена «очень слаба» и вряд ли будет падать дальше. И даже если ФРС поднимет ставку, это, по словам Харухико Куроды, не уведет иену резко в отрицательную территорию, потому что ее нынешняя цена, скорее всего, уже учитывает это событие. Эти бодрые заявления побудили инвесторов укоротить длинные позиции против японской валюты. В итоге доллар резко упал к иене: USDJPY к 18.43 мск дошла до уровня 122,73. Японская валюта прыгнула вверх, отскочив от 13-летнего минимума в 125,86 иен за доллар на прошлой неделе.

Также доллар упал по отношению к евро, поскольку рост базовой доходности десятилетних немецких облигаций впервые с сентября оценивается более чем в 1%. EURUSD торгуется на отметке 1,1319.

Фунт стерлингов прибавил по отношению к доллару 1%: GBPUSD находится на уровне 1,5538.

Рост цены на нефть вкупе с резким снижением запасов нефти в США подвинули американца вниз и против его сырьевых коллег: канадский и австралийский доллары тоже выросли. AUDUSD прибавила 0,82% до 0,7752; пара USDCAD понизилась на 0,62% до 1,2258.