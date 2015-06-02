Золото по-прежнему остается ниже $1200

Во вторник золото по-прежнему остается ниже уровня в 1200 долларов за тройскую унцию. Сейчас, на момент 11.43 мск, золото с поставкой в июле стоит 1 187,60 долларов. На фоне того, что доллар вырос до 12-летних максимумов против иены, а США выпустило сильную макростатистику, возникает вероятность того, что в этом году ставка ФРС все-таки вырастет. Это, в свою очередь, надавит на желтый металл, поскольку он является беспроцентным активом. «Отсутствие новых покупок после отхода от 1200 долларов — тревожный знак для золота, и платина тоже более уязвима на фоне усиливающегося доллара», — сказал в интервью агентству Reuters трейдер группы MKS Сэм Лафлин.

Платина действительно вот уже пять дней подряд идет вниз, и теперь находится на почти 11-недельном минимуме: 1105,55 доллара за тройскую унцию (поставка в июле).