Застраховаться на рынке можно с помощью фьючерсов и опционов

Начинающие трейдеры часто задумываются, для чего нужны такие финансовые инструменты, как фьючерсы и опционы. Можно ли с их помощью страховать свои позиции на финансовых рынках? И как вообще использовать их в качестве полноценного инструмента для инвестиций?

Первое время производные финансовые инструменты использовали поставщики и покупатели различных товаров, чтобы защититься от резких изменений на рынке. Для примера, крупный покупатель зерна боялся, что в следующем году цены на зерновые могут резко вырасти из-за повторения засушливого сезона. Чтобы себя как-то обезопасить от роста цен, он заключал контракт с поставщиком, где тот обещал продать определенный объем зерна по закрепленной в соглашении цене. Тут решались две проблемы: покупатель страховал себя от роста цен, а поставщик получал гарантию, что его урожай будет реализован. Подобная форма договоров легла в основу форвардных и фьючерсных контрактов, которые сейчас очень активно используют на биржах.

Итак, фьючерс – это финансовый инструмент, в его основе лежит обязательство исполнить сделку купли-продажи какого-то актива по заранее определенной цене и в установленный срок. Фьючерсы бывают поставочными (классические - здесь обговаривается поставка и дата определенного товара) и расчетными, когда происходит лишь перерасчет средств между контрагентами. Надо отметить, что при заключении договора выплачивается небольшая часть от будущих расчетов — она выступает как бы гарантией выполнения намерений. Потом этот пункт на биржевом языке стал называться "гарантийным обеспечением".

Например, чтобы застраховать свой диверсифицированный портфель на российском рынке, можно приобрести фьючерс на индекс РТС. Этот фьючерс — расчетный, то есть на рынке нет базового актива, которым можно было бы торговать. Фактически при совершении операций с данным фьючерсом инвестор покупает или продает весь российский рынок. Акции крупных российских компаний, которые входят в ваш портфель, будут застрахованы этими фьючерсами.

Во время реализации такого фьючерса инвестор обязуется "продать" индекс РТС по текущей цене в том случае, если индекс к установленной дате (называется «дата экспирации») будет ниже ранее обговоренного значения. Фактически инвестор получит прибыль, поскольку сможет продать фьючерс по ценам выше рыночных. Так он получит возможность частично компенсировать убыток от потери стоимости портфеля акций.

После фьючерсов самыми распространенными стали опционы. В отличие от фьючерса, опционы бывают двух типов: опцион на покупку (call) и опцион на продажу (put).

Опцион — это лишь право на покупку или продажу базового актива, но не обязательство. Но в то же время есть принципиальная разница между покупателями и продавцами опционов. При продаже опциона возникает обязательство продать или купить товар по установленной цене, в том случае если покупатель опциона решит воспользоваться этой возможностью. И уж потом покупатель может выбирать, исполнять опцион или нет. При купле-продаже опциона выплачивается премия, которая является безвозвратной и не учитывается в последующей сделке.

Опционы используются инвесторами, чтобы застраховать свои позиции. Предположим, одна нефтедобывающая компания хочет продать нефть по текущим ценам, но обеспокоена, что в ближайшем будущем может не найти покупателя. Тогда она выплачивает покупателю нефти определенную премию и приобретает опцион, по которому контрагент берет на себя право приобрести определенный объем товара по установленной цене, в том случае если владелец опциона предъявит его для исполнения. Получается, если стоимость нефти вырастет, компания сможет продать их на рынке с выгодой, а если цена упадет ниже установленной в опционе, то компания предъявит опцион к исполнению.

К сожалению, опционы и фьючерсы часто используются спекулянтами, потому что позволяют за короткий срок заработать колоссальный доход или потерять значительный объем средств. Активное использование их связано с тем, что при заключении подобных договоров выплачивается лишь незначительная часть (гарантийное обеспечение, премия) от цены базового актива. При изменении стоимости базового актива на 2-5% доход или убыток от операций с фьючерсом может достигать 10-40%.

Если сочетать разные производные инструменты, это позволяет получать высокий уровень дохода при минимальных инвестициях. То есть при использовании опционов или фьючерсов в совокупности с базовыми активами (акции, товар) инвесторам удается добиться снижения рисков за счет незначительного увеличения инвестиционных расходов. Однако, если эти инструменты использовать без привязки к базовым активам, также могут возрасти риски.

Предупреждаем, что многих неопытных инвесторов привлекает возможность получить колоссальный доход, не используя при этом большой объем средств. А контролировать свои "агрессивные" варианты инвестирования они забывают — и чаще всего инвестор без профессиональной помощи быстро лишается всех своих средств.