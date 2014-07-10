Аналитика мировых рынков за четверг

Крупных корпоративных отчетов в США вчера не публиковалось, поэтому основное, чего ждали вчера на Уолл-Стрит, - публикация протокола июньского заседания Комитета по открытым рынкам. Эксперты и аналитики ожидали там найти хотя бы какие-то намеки на сроки повышения процентных ставок и более подробную информацию о грядущей монетарной политике США. «Расшифровав» информацию, нам говорят, что ситуация с трудовой занятостью и экономическим подъемом оптимистическая, однако долгосрочные инфляционные риски подросли. И — самое важное — обозначена наконец целевая дата полного завершения стимулирующих программ. Это 1 октября текущего года.

Тем временем, сессия в среду завершилась ростом главных фондовых индексов США. Главный локомотив этого улучшения — публикация квартального отчета корпорации Alcoa, алюминиевого «монстра» страны. Его прибыль составила 18 центов на каждую акцию, в то время, как прогнозировались 12 центов. Выручка за отчетный период тоже выше прогноза ($5,84 млрд против $5, 65 млрд). Акции компании прибавили 5,66% за вчерашний день. Большинство компонентов основных индикаторов страны тоже завершили день в плюсе.

Сегодня вышли данные по китайскому сальдо торгового баланса. Этот показатель оказался ниже, чем ожидали эксперты: 31,60В вместо ожидавшихся 34,99В. В целом ничего особенно шокирующего в этом нет — рынок Поднебесной вполне укладывается в сезонные флуктуации, однако есть и кое-что интересное: несмотря на рост цен на нефть в прошлом месяце, страна импортировала на 5% больше «черного золота» в июне, чем в мае.



Невесело дела обстоят в Стране Восходящего Солнца: Банк Японии рискует снизить экономические прогнозы по следующей неделе (когда выйдет в свет его традиционный квартальный обзор). Снижение оптимизма связано с тем, что увеличение налога с продаж все-таки сильнее затронуло экономику страны, чем ожидалось.

Европа показала падение 10 из 18 национальных индексов. Это — результат вчерашних высказываний представителя ЕЦБ Питера Прэта. Он высказал мнение, что тот пакет смягчающих и восстанавливающих мер, который начал приниматься в июне, будет обладать замедленным действием, и эффект от него Европа увидит позже. Марио Драги, в свою очередь, продолжает осторожную риторику о том, что экономический рост Европы еще слаб и неустойчив, и любой дисбаланс может погубить этот хрупкий росток. В случае необходимости ЕЦБ готов принять «нестандартные инструменты», суть которых держится в страшной тайне.



