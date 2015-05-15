Видео: Макс Кайзер. О том, как играют на страхах мировые структуры
Стратегии

Видео: Макс Кайзер. О том, как играют на страхах мировые структуры

15 мая 2015, 15:04
Ivanov Evgeniy
Ivanov Evgeniy
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В очередном выпуске программы «Обзор Макса Кайзера» на русском языке ведущие анализируют расклад политических сил в Соединённом Королевстве и то, почему на парламентских выборах победила Консервативная партия.

В качестве негласных результатов выборов, считает Макс Кайзер, станет то, что теперь заменят «главную угрозу» нынешних дней Владимира Путина на Николу Стерджен. Самые интересные версии и идеи политических и экономических заговоров обсуждают в этом выпуске Макс Кайзер и Стейси Херберт.

Видео:

 

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