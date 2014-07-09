Юань целенаправленно вытесняет доллар на мировом рынке

По данным исследования банка HSBC, в этом году многие мировые компании резко увеличили использование юаня в торговых расчетах. В опросе принимали компании из 11 стран. Самыми активными пользователями китайской валюты стали Германия, США и Гонконг.

В прошлом году в результате опроса всего 9% немецких компаний использовали юань, а в этом году цифра выросла сразу до 28%. В Гонконге таких компаний уже больше половины - 58%, но рост менее скромный.

В США, как ни странно, тоже наблюдается резкий рост использования юаней - в прошлом году таких предприятий было 9%, а сейчас - 18%. Многие замечают, что бизнес в Америке постепенно переходит на китайскую валюту.

Еще один активный пользователь юаней — Франция, здесь используют китайскую валюту 26% компаний. Не удивительно, впрочем, будет, если Франция решит перейти на эту валюту в своих международных расчетах, особенно после ситуации с банком BNP Paribas. Глава Банка Франции Кристиан Нойер недавно рассказал СМИ о плотном сотрудничестве с Банком Китая и намерении использовать национальные валюты, отличные от доллара.

Согласно данным HSBC сейчас 22% мировых компаний используют юань при расчетах с партнерами, и 60% из них намерены в 2015 г. нарастить объемы таких платежей.

Среди тех, кто еще не пользуется китайской валютой, одна треть планирует это сделать - так, например, в Великобритании выразили намерение 86% компаний, в Канаде - 74%, в Арабских Эмиратах - 73%.

Экономика Китая уже выходит на первое место в мире, а значит и юань вполне может в скором времени стать мировой резервной валютой. Конечно, США будут всячески препятствовать этому процессу, но, судя по последним тенденциям, итог уже можно предсказать.

Возможно, конечно, юаню понадобится чуть больше времени, но и доллару понадобились годы, чтобы сместить британский фунт уже после того, как экономика США стала крупнейшей в мире.