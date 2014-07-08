Скандал на пустом месте: порнографию нашли в 100-рублевой купюре

Все утро СМИ обсуждают одну из «важных» тем — депутат госдумы от ЛДПР Роман Худяков обнаружил на банкноте в сто рублей несоответствующее закону «О защите детей от вредной информации» изображение и просит центробанк РФ изменить дизайн банкноты. Письмо с такой просьбой он направил главе Банка России Эльвире Набиуллиной.

По мнению депутата, изображенная на банкноте скульптура Аполлона на крыше Большого театра противоречит закону — там изображены «интимные части тела фигуры», и поэтому (в соответствии с новым законом) купюра должна иметь маркировку «18+». Купюру могли бы признать исключением, если бы она подходила хотя бы к одному из четырех критериев, однако банкнота «сто рублей» российского банка не имеет какой-либо научной ценности, не является исторической реликвией, рекламой или продуктом, недопустимость ограничения доступа к которому установлена отдельно. Соответственно, в разряд исключений ее не причислишь.

В письме Банку России депутат Худяков отмечает, что его обеспокоенность связана с тем, что «денежные знаки такого номинала часто попадают в руки детей в качестве карманных средств», а потом он убедительно просит изменить дизайн банкноты либо другим способом привести ее дизайн в соответствии с нормами действующего законодательства. Вдобавок к претензии он указывает на тот факт, что изображение на купюре не соответствует реальной скульптуре - при реконструкции Большого театра все оголенные места фигуры Аполлона были прикрыты.

В качестве альтернативы депутат предложил выпустить новую 100-рублевую купюру с изображением «достопримечательностей Севастополя как города-героя, а также как города стратегического значения». Напомним, что в конце июня фракция ЛДПР уже предлагала выпустить новую 10-тысячную купюру, посвященную воссоединению Крыма с Россией. Тогда глава Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала подумать над этим, но уже в начале июля ее первый заместитель Георгий Лунтовский заявил, что такую купюру не будут выпускать.

Эксперты сходятся в мнении, что центробанк не станет менять дизайн купюры, т.к. это потребует немалых расходов — изъять все старые банкноты, выпустить новые — эта замена экономически необоснованна.