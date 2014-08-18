Как прошла неделя с 11 по 16 августа и чего ждать дальше.

Прошедшая неделя показала возвращение фондовых индексов к прежним, потерянным ранее, уровням. Более или менее устойчивое спокойствие в экономике было обусловлено снижением геополитической напряженности, плюс макроэкономической статистикой в США, которая не показала тенденций к скорому увеличению ставки ФРС. Слабые отчеты показали и розничные продажи, и отчет по обращениям за пособием по безработице, и индекс потребительского доверия. На этих данных индексы расцвели буйным цветом: хорошо подрос Nasdaq (+2,65%), прибавили S&P (+1,3%) и Dow Jones (+0,76%).



В Европе все складывалось совсем грустно: ВВП Германии снизился, экономика еврозоны в целом не изменилась вообще. На этих данных рынки работали без страха повышения процентных ставок, ЕЦБ усиленно ломает голову над тем, что делать дальше, а индексы тем временем подрастают, но чисто символически: DAX показал +0,29%, EUStocks прибавил всего 0,23%. Банк Англии тоже явно высказался за оставление монетарной политики в прежнем русле. На этом фоне 1,97% прибавил FTSE.

Нефть на прошлой неделе потеряла целых 2,18% (и есть все шансы полагать, что впереди дальнейшее снижение), золото в итоге тоже потеряло 0,29%, несмотря на то, что ползло вверх всю неделю. Пятничные спокойные новости похоронили надежду золота подняться и вернули его «на место».

Что касается валютного рынка, то героем недели был фунт. GBP/USD умудрилась упасть до 1,6656, и даже к пятнице не смогла вернуться хотя бы выше 1,6700. Данные по рынку труда улучшились, а вот роста зарплат как не было, так и нет — поэтому и фунт просел. Да еще и Банк Англии заявил, что темпы роста экономики Британии будут вдвое меньше запланированного (1,25% вместо 2,5%), что тоже не добавляет очарования британской валюте. Повышения ставок в этому году на фоне всего вышесказанного ждать бессмысленно