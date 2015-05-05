Китайский фондовый рынок может вырасти еще на 461%

В последнее время СМИ и многочисленные аналитики постоянно говорят о том, что китайский фондовый рынок показывает слишком феноменальные темпы роста. Оказалось, что и это еще не предел. С нынешних уровней китайский рынок может вырасти еще на 461%.

Вспомните, как зародилась настоящая китайская фондовая лихорадка — после бурного роста фондовых активов резко увеличилось количество частных трейдеров, благо закон страны позволяет заниматься торговлей на бирже. Среди новоиспеченных трейдеров были и те, кто не имеет даже среднего образования — да что там говорить, даже продавцы фруктов на рынке стали принимать участие в торгах акциями. И все-таки, по мнению экспертов, выдающийся рост цен на китайские акции в большей степени поддерживается за счет маржинальной торговли - торговли на заемные средства. И правда, тяжело устоять, когда рядом с тобой за столь короткий срок люди становятся богаче. Здесь как раз и сработала психология лихорадки.

И вот уже потом китайские регуляторы поняли, какие последствия их ждут, и в апреле 2015 года ввели ряд ограничений маржинального кредитования, чем немного охладили пыл массовых трейдеров. Но, по мнению аналитиков из Macquarie, «маржинальное безумие» только начинается. По их подсчетам, теоретический объем маржинального долга может вырасти с 1,7 трлн юаней до 9,4 трлн юаней - то есть на 461%.

Как пишет Bloomberg, за последние несколько месяцев количество открытых брокерских счетов, позволяющих инвесторам вести торговлю на заемные средства, увеличивалось огромными темпами. Аналитики Macquarie считают, что китайские инвесторы могут занять 85,7 юаней на каждый 100 юаней залога в своих портфелях. А это теоретически предполагает возможность увеличения уровня долга с текущих уровней на 461%. Конечно, такое громадное увеличение сомнительно (банки ведь тоже не безграничны в своих возможностях, а правительство приняло меры по ограничению маржинального кредитования), но даже умеренное увеличение долга окажет на рынок ощутимое влияние, пишет Zerohedge. На долю маржинальных кредитов сейчас приходится около 3,2% капитализации китайского рынка, то есть больше, чем в период фондового пузыря в Японии и в Тайване в преддверии азиатского финансового кризиса.

Кстати, вчера китайское издание Shanghai Securities News сообщило, что некоторые брокеры повышают требования к маржинальной торговле. К примеру, в Huatai Securities и Tebon Securities таким образом решили повысить контроль за рисками. Haitong Securities сократила сумму, которую можно использовать в качестве залога для маржинальной торговли и коротких продаж. Похоже, эти новости тоже сильно огорчат заигравшихся мелких китайских спекулянтов.