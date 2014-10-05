Конкурентные страны: ТОП 10

Экономика многих стран основана на конкуренции. Особенно здесь выделяется США — здесь конкуренция является чуть ли не самым важным элементом рыночной экономики, где появляются многие инновации и новые технологии. Рынок в мире постоянно развивается, получает больше свободы, т. к. все больше компаний, предпринимателей и идей начинают конкурировать друг с другом.

После конкуренции важными показателями для экономики страны становятся также динамика развития бизнеса, занятость населения, но они опять же все сводятся к конкуренции на рынке. США всегда гордились, что у них хорошо развита конкуренция и рыночная экономика. Будучи одной из самых конкурентных стран мира, США всегда дают миру новые технологии – компьютеры, автомобили, фаст фуд и даже супермаркеты появились именно здесь. А как обстоят дела с конкуренцией в других странах мира?



По данным последнего отчета Всемирного экономического форума можно составить небольшой список из десяти стран, этакий топ-10 самых конкурентных стран мира. Как определяет сам ВЭФ, конкурентность — это набор институтов, принципов деятельности и других факторов, которые определяют уровень производительности страны. А его, в свою очередь, определяет уровень процветания, а также доходность инвестиций.

Взяв в основу этот подход, выделили 12 категорий (среди которых есть инфраструктура, образование, рыночная эффективность и другие) и составили рейтинг стран.

10. Швеция

На последнем месте рейтинга — Швеция, этому способствует ее растущая и устойчивая экономика, процветающая последние 20 лет. Сейчас страна может похвастаться ВВП почти в $558 млрд - неплохо для страны с населением менее 10 млн человек!

9. Великобритания

Эта маленькая европейская страна также может похвастаться сильной и конкурентной экономикой. Имея ВВП более $2,5 трлн, Великобритания и ее 64 млн жителей показывают отличные экономические показатели. Есть минус — Великобритания, как и Швеция, сильно ограничена в объемах производства, т. к. население невелико.

8. Нидерланды

Эта страна и правда может похвастаться процветающей и активной экономикой. Население страны - почти 17 млн, ее ВВП - $800 млрд. Нидерланды хороши почти во всех параметрах исследования, особенно в категории «инфраструктура».

7. Специальный административный регион Гонконг

Этот район, который в исследовании отделен от Китая, на седьмой строчке рейтинга. Политическая ситуация в Гонконге нестабильна, поэтому он получил обозначение «специальный административный регион». Высокие показатели у Гонконга в категориях: инфраструктура, институты, развитие финансового рынка, а низкие – в категории инновации, размер рынка.

6. Япония

Япония – страна, которая полностью приняла рыночную экономику за последнее десятилетие. Здесь наблюдался высокий рост городского населения, особенно в самом Токио. ВВП страны - $4,9 трлн. Показатели очень высокие почти во всех категориях, особенно в категории «здоровье и начальное образование», а также «размер рынка». Инфраструктура – еще одна сильная сторона японской экономики.

5. Германия

Немцы относятся к конкуренции очень серьезно. ВВП страны увеличился почти на 400% с середины 1980-х гг. Германия немного отстает по таким показателям, как эффективность рынка труда и эффективность товарного рынка, и в меньшей степени в категории развитие финансового рынка. Самая сильная сторона экономики страны – низкий уровень инфляции.

4. Финляндия

Финляндия — еще одна из стран, которые пришли к процветанию после распада Советского союза, ее ВВП вырос с 1985 года. Население страны – около 5,5 млн, это даже меньше, чем в некоторых американских мегаполисах. Но у Финляндии есть хорошие показатели в категориях здравоохранение и образование.

3. США

Здесь процветающая рыночная экономика, это бесспорно. Хорошие результаты по размерам рынка, образованию и первичной медицинской помощи. Какие слабые места? Это самые низкие показатели в категориях макроэкономическая ситуация, в основном за счет высокого уровня госдолга и несбалансированности бюджета.

2. Сингапур

Экономика этого маленького города-государства действительно набрала обороты за последние несколько лет. ВВП страны вырос до $295 млрд. Вообще у Сингапура высокие показатели почти во всех 12 категориях.

1. Швейцария

Может, для кого-то это и сюрприз, но Швейцария действительно на верхней строчке рейтинга. Ее экономика — самая конкурентная в мире, согласно исследованию ВЭФ. Она многообразна. Население - 8 млн человек, а ВВП – более $650 млрд. А одна из слабых сторон — это размер рынка. Но по всем остальным показателям у страны высокие данные. Самые высокие оценки в категориях – образование, здравоохранение, инфраструктура и рынок труда.