Британская экономика стала наивысшей точкой G7

Во 2-м квартале оценка роста ВВП Великобритании по сравнению с предыдущими тремя месяцами подтверждена на уровне 0,8%, свидетельствуют пересмотренные данные Национального статистического управления (ONS).



В годовом выражении ВВП прибавил 3,2%, тогда как предварительные данные указывали на подъем в 3,1%. Таким образом, рост ускорился с 3% в 1-м квартале до самого высокого уровня с конца 2007 года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, не ожидали пересмотра обоих показателей. На данный момент объем британского ВВП лишь на 0,2% меньше предыдущего пика, зафиксированного в 1-м квартале 2008 года.

Вместе с тем председатель Банка Англии Марк Карни на этой неделе предупредил, что расслабляться рано: перед британской экономикой стоит ряд трудностей. В связи с этим руководство ЦБ не намерено спешить с повышением процентных ставок. Инвесторы ожидают, что на фоне слабого восстановления в еврозоне и кризисов на Украине и Ближнем Востоке Банк Англии сохранит основную ставку на 0,5% до мая 2015 года. "Стоит отметить, что потребительские расходы, по-видимому, существенно выросли, - заявил экономист IHS Global Insight Говард Арчер. - Была надежда, что постепенное улучшение мирового роста будет все больше способствовать британскому экспорту в предстоящие месяцы, но эта надежда погребена под угрозой усилившей геополитической напряженности на мировой арене".



Рост британского ВВП в прошедшем квартале в значительной мере обусловлен подъемом в сфере услуг, на долю которого приходится значительная часть экономики страны. Объем сферы услуг Великобритании в апреле-июне увеличился на 1% по сравнению с первым кварталом - это максимальный скачок с 3-го квартала 2012 года. Несмотря на то, что объем сферы услуг во 2-м квартале оказался выше уровня перед началом рецессии на 2,9%, другим секторам экономики еще предстоит наверстать упущенное.



Промпроизводство в Великобритании во 2-м квартале увеличилось на 0,3%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее. Оценка роста производства в обрабатывающей промышленности подтверждена на уровне 0,2%. Объемы строительства не изменились, хотя изначально говорилось об их сокращении на 0,5%. Международный валютный фонд в июле повысил прогноз роста ВВП Великобритании на 2014 год до 3,2% с 2,8%, на 2015 год - до 2,7% с 2,5%. Банк Англии ожидает подъема экономики в текущем году на 3,5%.



Таким образом, Великобритания имеет все шансы показать лучшие темпы роста среди стран G7.