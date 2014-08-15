Ключевые события и торговые идеи на пятницу

Предлагаем список ключевых событий пятницы 15 августа и торговый план по валютным парам.

Ключевые релизы 15 августа:

GBP: Пересмотренный ВВП за II кв. (12:30 МСК)

CAD: Продажи в обрабатывающей промышленности (16:30 МСК)

USD: PPI, Индекс деловой активности в ФРБ Нью-Йорка (16:30 МСК), промышленное производство (17:15 МСК), индекс доверия потребителей от Мичиганского университета (17:55 МСК)

Торговые идеи:

На долгожданные данные по ВВП рынок отреагировал достаточно сдержанно, в стиле «продаем на слухах, покупаем на фактах»: пара EUR/USD вернулась к $1,3400 с дневных минимумов ниже $1,3350. Евро остается в боковом диапазоне, и теоретически может еще какое-то время там оставаться, пока не достигнет линии нисходящего тренда. Дальнейшее сопротивление находится на $1,3450 и, наконец, $1,3470, где гарантировано появление продавцов. На повестке дня для еврозоны совсем пусто. Трейдеры будут сосредоточены на данных из США.

Пара GBP/USD в четверг пробила поддержку $1,6700. Негативный эффект от голубиного Банка Англии сохраняется. Член регулятора Майлз в четверг усилил давление на фунт, заявив, что Центробанк не видит острой необходимости в срочном повышении ставок. Следующая поддержка расположена на $1,6540 и $1,6450. В пятницу выйдет пересмотренный ВВП Великобритании за II кв. (12:30 МСК). Ожидается, что показатель останется без изменений на (+0,8% кв/кв).

Пара USD/JPY предприняла очередную попытку к росту, но встретила сопротивление на 102,60. Хаотичные движения пары уже не производят большого впечатления на рынок. Отметим, что пара держится выше линии сопротивления 2014 г. и выше недельного облака. Поддержка расположена на 102,30, 102,00 и 101,50. На пятницу в Японии не запланировано никаких публикаций, поэтому все внимание на релизы в США.

Поддержку паре AUD/USD оказало общее ослабление опасений по поводу Украины и хорошая динамика рынков акций. Достаточно длинная нижняя тень от дневной свечи позволяет ожидать подъема курса еще немного вверх (до $0,9350), пока пара торгуется выше поддержки в $0,9300.