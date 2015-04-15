Пять вопросов, которые мы зададим Марио Драги в среду

Сегодня в 15.30 по московскому времени состоится пресс-конференция Марио Драги, на которой он расскажет о том, как прошел первый месяц европейского QE. Президент ЕЦБ встретится с журналистами через 45 минут после объявления решения Управляющего Совета по процентной ставке европейского регулятора. Акцентируем внимание на пяти вопросах, которые господин Драги должен будет прояснить.



Должны ли мы начинать волноваться о сужении программы QE?

ЕЦБ начал масштабную скупку активов в марте и к 10 апреля уже собрал государственных и связанных с государством бондов на 61,7 млрд евро. По мере проведения программы оживление экономики набирает силу, и статистические данные свидетельствуют о том, что количественное смягчение работает: Драги может похвастаться положительным эффектом уже всего через 5 недель после начала программы. Один из членов правления ЕЦБ, Ив Мерш, намекнул на то, что нужно бы задать президенту ЕЦБ вопрос о том, не будет ли целесообразно свернуть программу раньше назначенного срока.

Что касается ответа на этот вопрос, Драги, вероятно, ответит, что разговора о сужении программы на данном этапе быть не может.

Не слишком ли оптимистичны мартовские прогнозы?

ЕЦБ прогнозирует, что инфляция вырастет до 1,8% в 2017 году (при том, что целевой уровень — порядка 2%). Драги подчеркнул, что этот прогноз предполагает, что программа покупки облигаций будет реализована полностью. Однако такая эффективность QE в части разгона инфляции может быть поставлена под сомнение. Постоянная слабость базовой инфляции, которая подпитывается дешевеющими энергоносителями и продуктами питания, беспокоит инвесторов.

Найдет ли ЕЦБ достаточно облигаций для выкупа?

ЕЦБ добровольно наложил на себя запрет на покупку облигаций с доходностью ниже ставки по депозитам (сейчас это -0,2%). Инвесторы беспокоятся, что регулятор просто не найдет достаточное количество активов, подходящих под его требования, ведь доходность государственных ценных бумаг по всей еврозоне продолжает падать. Немецкие облигации со сроком погашения до 4 лет сейчас дают менее -0,2%, и даже краткосрочные итальянские и испанские облигации предполагают отрицательную доходность. До сих пор Драги неоднократно отклонял подобные опасения. «Ликвидности на рынке остается достаточно, нет никаких признаков дефицита ценных бумаг», говорил он 27 марта.

Что делать дальше с Грецией?

Греческое правительство, как предполагается, представит подробный план реформ на следующей неделе, 24 апреля, во время встречи министров финансов еврозоны в Риге. Весь валютный блок обеспокоен по поводу рисков выхода стран из зоны евро. Член Управляющего Совета ЕЦБ Клаас Кнот предупредил о потенциальном распространении этих опасений, а главный экономист МВФ, Оливье Бланшар, сказал, что не исключен очередной эпизод рыночной паники.

В складывающейся ситуации вряд ли Марио Драги обойдется без того, чтобы прояснить позицию ЕЦБ по вопросу Греции: к примеру, он должен будет прокомментировать программу чрезвычайного финансирования греческих банков.

Есть ли прогресс в структурных реформах?

Еще до того, как начать программу QE, Марио Драги очень много призывал правительства европейских стран к тому, чтобы провести структурные реформы. Он предлагал организовать еще один центральный орган, отвечающий за координацию усилий стран региона. Скорее всего, Драги снова подчеркнет необходимость использования низких цен на нефть и стимулирования ЕЦБ не только для того, чтобы воспользоваться шальными деньгами, а суметь провести структурные реформы и восстановить экономику еврозоны капитально, а не косметически.