Призрак бродит по Европе. Призрак клинической смерти евро.

Экономика
Евросоюза показывает отрицательный
вектор с самого начала лета. Еще 5 июня
Марио Драги анонсировал и претворил в
жизнь крайне сильные меры, которые
призваны были сделать «искусственное
дыхание» экономике еврозоны и возродить
ее к жизни и к дальнейшему восстановлению.
EUR/USD после того самого
заявления достигла максимума (отметки
1,40), но это не помогло — на прошлой неделе
пара протестировала новый локальный
минимум 1,3333. Правда, еще ниже она не
стала уходить, хотя к тому была масса
предпосылок: неиллюзорное ухудшение
экономических показателей не только
на задворках Европы, но и в локомотиве,
который тащит за собой практически всю
зону — в Германии.
Инвесторам остается только молиться на то, что ЕЦБ титаническими усилиями вытащит евро, разгонит инфляцию до целевого уровня в 2%, оживит экономику и не будет предпринимать новых мер, наподобие американской QE. Впрочем, эта выжидательная политика становится все более и более опасной, особенно на фоне того, что ЕС вступила в санкционную войну с Россией, и все больше правительств европейских стран обращается к руководству Евросоюза за финансовой компенсацией потерь от запрета поставок продовольствия в Россию.
Сегодняшние данные по потребительской инфляции в Германии совершенно неутешительны, как и вчерашние данные по настроениям в деловых кругах. Годовая инфляция закрепляется на уровне 0,8% - и это, при всей неудовлетворительности, тем не менее, гораздо лучше, чем в Испании, Франции и Италии, которые уже вступили в дефляционную стадию.
В сентябре ЕЦБ надеется на то, что начнет действовать программа финансирования банков. Если не сработает и это, то перспективы у единой валюты весьма сомнительные. Давление на ЕЦБ увеличивается, а ввиду отсутствия новых действий регулятора и слабости европейской экономики, доходность по долговым активам тоже снижается.
Прогнозы по поводу европейской валюты у меня даже хуже, чем у нашей уважаемой гадалки, Z_Zemfira. Если завтра ВВП Германии покажет слабые данные, то евро нырнет к 1,3300 и далее к 1,3240.