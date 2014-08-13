Призрак бродит по Европе. Призрак клинической смерти евро.

Экономика Евросоюза показывает отрицательный вектор с самого начала лета. Еще 5 июня Марио Драги анонсировал и претворил в жизнь крайне сильные меры, которые призваны были сделать «искусственное дыхание» экономике еврозоны и возродить ее к жизни и к дальнейшему восстановлению. EUR/USD после того самого заявления достигла максимума (отметки 1,40), но это не помогло — на прошлой неделе пара протестировала новый локальный минимум 1,3333. Правда, еще ниже она не стала уходить, хотя к тому была масса предпосылок: неиллюзорное ухудшение экономических показателей не только на задворках Европы, но и в локомотиве, который тащит за собой практически всю зону — в Германии.



Инвесторам остается только молиться на то, что ЕЦБ титаническими усилиями вытащит евро, разгонит инфляцию до целевого уровня в 2%, оживит экономику и не будет предпринимать новых мер, наподобие американской QE. Впрочем, эта выжидательная политика становится все более и более опасной, особенно на фоне того, что ЕС вступила в санкционную войну с Россией, и все больше правительств европейских стран обращается к руководству Евросоюза за финансовой компенсацией потерь от запрета поставок продовольствия в Россию.

Сегодняшние данные по потребительской инфляции в Германии совершенно неутешительны, как и вчерашние данные по настроениям в деловых кругах. Годовая инфляция закрепляется на уровне 0,8% - и это, при всей неудовлетворительности, тем не менее, гораздо лучше, чем в Испании, Франции и Италии, которые уже вступили в дефляционную стадию.

В сентябре ЕЦБ надеется на то, что начнет действовать программа финансирования банков. Если не сработает и это, то перспективы у единой валюты весьма сомнительные. Давление на ЕЦБ увеличивается, а ввиду отсутствия новых действий регулятора и слабости европейской экономики, доходность по долговым активам тоже снижается.

Прогнозы по поводу европейской валюты у меня даже хуже, чем у нашей уважаемой гадалки, Z_Zemfira. Если завтра ВВП Германии покажет слабые данные, то евро нырнет к 1,3300 и далее к 1,3240.