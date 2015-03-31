Инвесторы боятся провала греческих переговоров — евро на этом фоне дешевеет

Во вторник утром на азиатских торгах евро теряет свои позиции в паре с долларом — это падение продолжается второй день подряд. Инвесторы опасаются, что переговоры Греции с кредиторами потерпят крах, пишет Bloomberg. К 10:00 мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,0784 (снижение на 0,45%).

Вчера на закрытии торгов пара торговалась на отметке 1,0833. Евро также снизился против иены во вторник — до отметки 129,50, вчера на закрытии был на отметке 130,11.

Европейская единая валюта падает уже не первый месяц из-за растущей разницы в курсах денежно-кредитной политики Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы.

С начала 2015 года единая европейская валюта снизилась против 14 из 16 основных валют мира, в том числе на 11% к доллару США, особенно резко падение началось после запуска программы QE. ЕЦБ с ее помощью пытается поддержать рост экономики и остановить дефляцию.