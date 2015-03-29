Фундаментальный анализ форекс. Влияние процентных ставок на курсы валют

Рынок форекс богат на всевозможные события фундаментального характера. Многочисленные новости, которыми так насыщен валютный рынок, способны привести его к непредвиденному движению. Одной из наиболее важных и взрывных новостей, на которую всегда бурно реагирует рынок форекс, является изменение процентных ставок. Процентные ставки подвергаются регулированию рядом центральных банков различных стран, но наибольшее значение играет изменение процентных ставок, которое осуществляется 8-ю центральными банками мира.

Решение об изменении процентных ставок принимается исходя из других макро и микроэкономических факторов. Данный процесс обусловлен и рядом других экономических показателей, которые были получены за истекший месяц. Наибольшей взрывной силой обладает неожиданное изменение процентных ставок. Поэтому трейдер, который проводитфундаментальный анализ форекс, должен уделять особое внимание различного рода прогнозам и слухам, и, опираясь на собственные знания, делать выводы относительно вероятного изменения данного показателя. Это позволит не только уберечься от непредвиденных убытков, но также позволит использовать ситуацию в свою пользу и получить прибыль.

Базовое понятие процентной ставки

Все трейдеры, которые используют фундаментальный анализ форекс, должны учитывать роль процентных ставок. Особенно это касается инвесторов, которые осуществляют торговлю на краткосрочных временных интервалах, в частности, внутри дня. Объясняется это достаточно просто. Каждый трейдер, который осуществляет внутридневную торговлю, ориентируется на какую-то определенную сумму прибыли. Поэтому у такого инвестора существует определенная планка внутридневного дохода. И чем выше эта планка, тем большими суммами оперирует трейдер внутри дня, соответственно, «капает» больший процент по той валюте, которой оперирует трейдер и, как результат, больше потенциальная прибыль.

Но не стоит однозначно рассматривать такой вариант торговли (когда за валюту с низким процентом покупают валюту с более высоким процентом (кэрри трейдинг)) как возможность быстро и безболезненно заработать кучу денег. Это на самом деле не так. Фундаментальный анализ форекс – это достаточно обширная наука, требующая от трейдера гибкости ума и эффективности применения полученных знаний. О чем это говорит? Это говорит о том, что при торговле в обязательном порядке стоит учитывать динамику рынка, так как колебания валют могут привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Каким образом определяется значение процентной ставки?

Прежде всего, здесь стоит знать, что процентная ставка является средством воздействия Центрального банка на национальную валюту и является одним из звеньев денежно-кредитной политики государства. В каждом центробанке функционирует Совет директоров, который принимает решение относительно установления краткосрочных процентных ставок. Краткосрочная процентная ставка определяет размер процентов по кредитам, которые выдает Центральный банк коммерческим банкам. В том случае, если наблюдается волна инфляционных процессов, то Центральный банк, в зависимости от поставленных целей, будет стараться воздействовать на национальную валюту. Это делается с помощью регулирования процентных ставок. Если будет принято решение принять контринфляционные меры, то Центральный банк повысит уровень процентных ставок. Тем самым сократится объем денежных средств, находящихся в свободном обращении, а это приведет к сдерживанию уровня инфляции. Если же будет принято решение сделать вливание денежной массы в обращение, то, соответственно, планка по процентной ставке будет снижена.

Безусловно, однозначно определить, какое решение примет Центральный банк относительно процентной ставки, не представляется возможным. Именно здесь вам и понадобится хорошенько изучить фундаментальный анализ форекс, в частности, ряд экономических индикаторов, которые если и не скажут однозначно, какие меры собирается предпринять Центральный банк относительно процентных ставок, то хотя бы максимально приблизят к истине. Поэтому стоит уделить внимание следующим показателям:

• Показатель по рынку недвижимости

• Показатель уровня занятости населения (Employment Indicators)

• Индекс CPI (потребительские цены)

• Индикатор потребительских расходов (Consumer Spending Indicators)

Каким образом использовать эти данные?

Выше приведен ряд экономических индикаторов, которые должен учитывать каждый трейдер, использующий для прогнозирования движения рынка фундаментальный анализ форекс. Как правило, при принятии решения о регулировании процентных ставок, Центральный банк может учитывать и другие данные, но вышеприведенные индикаторы являются базисом, поэтому их динамику следует отслеживать в первую очередь. Если показатели данных индикаторов улучшаются, то это будет свидетельствовать о том, что экономика развивается нормально. В таком случае целесообразно будет оставить уровень процентных ставок без изменений, либо частично поднять его. Если же будет наблюдаться существенное ухудшение показаний индикаторов, то будет смысл снизить уровень процентных ставок, так как в данном случае – это действенных способ увеличить денежную массу, находящуюся в обращении, следовательно, у заемщиков появится стимул для роста, что приведет к оживлению экономики государства.

Действие трейдера при изменении уровня процентной ставки

Достаточно часто можно ошибиться в своих прогнозах, так как меры, принятые по регулированию процентной ставки, могут быть неожиданными. Поэтому каждый трейдер должен скрупулезно изучать фундаментальный анализ форекс, с тем, чтобы уметь грамотно действовать даже в форс-мажорных условиях. Прежде всего, вы должны знать, что если произошло внезапное понижение процентных ставок, то это с наибольшей вероятностью даст толчок к массовым продажам валюты, по которой было принято такое решение. Это объясняется тем, что понижается доверие инвесторов к такой валюте, и возникает желание перенести свои активы в более «тихую гавань» во избежание получения убытков.

Итог исследования

Фундаментальный анализ форекс является достаточно сложным и объемным механизмом, который состоит из множества показателей, охватить которые просто не представляется возможным. Поэтому каждый трейдер должен усвоить одну прописную истину: «дом стоит так, как заложен фундамент». Именно поэтому, несмотря на всю сложность, которой обладает фундаментальный анализ форекс, для успешной торговли достаточно знать основополагающие факторы, которые влияют на развитие ситуации на валютном рынке. Процентные ставки как раз и являются одним из таких основополагающих факторов.