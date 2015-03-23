Крупнейшие банки мира, оказывающие влияние на рынок форекс

Влияние центральных банков различных стран на положение вещей на валютном рынке Форекс неоспоримо. Все они являются его полноправными участниками и действуют в своих интересах. И если для вас движущей силой оценки рынка является фундаментальный анализ Форекс, обязательно стоит владеть более подробной информацией по каждому из банков. Экономический курс различных государств вынуждает банки действовать в рамках, очерченных национальной политикой. А чтобы повлиять на состояние дел на валютном рынке, требуется большой капитал.

Многие банки имеют валютные резервы, которые достаточно часто используются при совершении интервенций. В такие дни рынок Форекс особенно непредсказуем. Но наша задача – предусмотреть возможное изменение в расстановке сил на рынке Форекс и для этого мы должны иметь хотя бы общее представление об особенностях наиболее могущественных центральных банков мира.

Европейский центральный банк (European Central Bank)

Этот банк является центральным банком Евросоюза. Создан в 1998 году. Центральный офис (его еще называют штаб-квартирой) находится в Франкфурте-на-Майне. Все члены Европейского Союза имеют свое представительство в данном банке. ЕЦБ является структурным подразделением ЕС, но имеет собственное руководство и действует по принципу независимости управления.

Руководство банком осуществляется Советом Управляющих, который подразделяется на:

• Членов дирекции ЕЦБ

• Управляющих национальными ЦБ

Постоянными членами Совета Управляющих являются представители региональных Центробанков Испании, Германии, Франции и Италии.

Дирекция

Дирекция ЕЦБ состоит из шести членов. Двое из них – Председатель ЕЦБ и его заместитель. Кандидатуры для занятия вакансий в Дирекции выдвигаются Советом Управляющих, после чего происходит процедура одобрения Европейским Парламентом, а также всеми главами государств-участников Еврозоны.

Задачи ЕЦБ

Главной задачей ЕЦБ является поддержание ценовой стабильности в странах-участниках ЕС. Ценовая стабильность оценивается, как сдерживание темпов роста Согласованного Индекса Потребительских Цен. Согласно установке годовой рост данного индекса не должен превышать 2%. Два раза в месяц Совет ЕЦБ оглашает установленную процентную ставку и один раз в месяц комментируется проводимая валютная политика.

Федеральная резервная система США (ФРС)

Функцию центрального банка в Соединенных Штатах играет ФРС. ФРС представляет собой объединение из 12 региональных американских банков. Наиболее важным из этих 12-ти банков, оказывающим влияние на рынок Форекс, является Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Этот банк отвечает за совершение международных финансовых операций. Кроме того, в состав ФРС входят еще 24 отделения и около 5,6 тыс. коммерческих банков. Не последнюю роль в составе ФРС играет Федеральный комитет по открытому рынку. В его обязанности входит регулирование купли-продажи ценных бумаг. Все центральные учреждения ФРС располагаются в Вашингтоне.

Цели

Федеральная Резервная Система является регулирующим органом национальной экономики. Особенность экономической политики ФРС заключается в том, что она призвана бороться с инфляционными и дефляционными процессами. Кроме того, ФРС призвана регулировать стабильность национального курса. На ФРС возложено много контролирующих функций. Например, ФРС является ответственной за размер кредита, который используется для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг. ФРС является также органом, который контролирует деятельность всех банков США, которые ведут свою деятельность за рубежом.

Влияние на курс доллара могут оказать:

• Президент США Барак Обама (Barack Obama)

• Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли (William C. Dudley)

• Министр Финансов Тимоти Гайтнер

• Бывший Председатель ФРС Алан Гринспен

Банк Англии (Bank of England)

В соединенном королевстве Банк Англии выполняет роль центрального банка.

Банк был основан в 1694 году. Реальную независимость банк приобрел лишь в 1997 году. Банк уполномочен контролировать всю британскую финансовую систему. И стоит отметить, что он вносит большой вклад в успешное развитие экономики страны. Кроме того, он оказывает существенное влияние на рынок Форекс. Приоритетные задачи банка – поддержание роста занятости и стабильности цен. Ценовая стабильность определяется как рост Индекса Розничных Цен не более 2,5% в год. Процентные ставки устанавливает структурное подразделение Банка Англии — Комитет по денежной политике. Результат заседания Комитета, в ходе которого устанавливаются процентные ставки, оглашается в 12:00 (GMT) во второй день проведения заседания.

Национальный Банк Швейцарии (Swiss National Bank, SNB)

Особенность этого банка заключается в том, что он не является государственным учреждением. Но, несмотря на это, государственное влияние на экономический курс банка очень велико. Банк начал функционировать в 1907 году. SNB работает под руководством Правительства Швейцарии.

SNB проводит монетарную политику в роли независимого учреждения. Такая функциональная особенность не случайна, поскольку действуя подобным образом, банк создает благоприятные условия для экономического роста. Это закреплено в Конституции. Главная цель – достижение ценовой стабильности. Проводя фундаментальный анализ Форекс, обязательно учитывайте, что SNB – независимое учреждение.

Банк Японии (the Bank of Japan)

Банк Японии завоевал известность как наиболее агрессивного банка. Он знаменит частыми интервенциями. В последнее время все они направлены на снижение курса Йены. С 1998 г. Банк Японии обрел независимость от правительства. Регуляцию процентных ставок осуществляет Управляющий совет. Каждый месяц Банк Японии приводит сводный отчет о состоянии экономического развития и уровня инфляционных процессов. При определении размера процентных ставок учитывается данный отчет. Часто оказывает воздействие на рынок Форекс путем проведения многомиллионных интервенций.