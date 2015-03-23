Психология трейдинга

Трейдинг — это работа, которая требует терпения , дисциплины и умения анализировать и быстро принимать решения.

Многое зависит от личных качеств трейдера. Ведь страх потерь всегда преследует любого, кто принял решение рисковать реальными деньгами.

Концентрация и управление эмоциями - вот истинные спутники успешной торговли, так как умение подчиняться тончайшим указаниям мозга, в то время как внутри бушует ураган есть необходимая составляющая при непрерывном наблюдении графиков.

Трейдеру необходимо сосредоточить свое внимание как на прибыли, так и на рисках, и стараться удержать баланс между ними. Трейдер должен постоянно работать над своей торговой системой, эффективно анализируя собственные ошибки и дорабатывая методы торговли до высокоэффективных правил входа - выхода из рынка и сопровождению сделки, не забывая при этом о риск - менеджменте.