Как бороться со страхом на рынке Форекс?

Итак, как нам преодолеть страх, который многие из нас естественно приносят на рынки? Здесь несколько предложений:

1. В своем анализе каждой потенциальной сделки, спросите себя "что я сделал, чтобы ограничить риск насколько возможно?" Риск разжигает страх, как и должно быть. И есть разнообразные способы уменьшить его. Во-первых, убедитесь, что ваша входная цена является лучшей доступной ценой на последнем движении рынка, на котором вы торгуете. Если вы торгуете на прорыве уровня, убедитесь, что установили стоп - ордер вне пределов потенциального возврата. В случае возврата, подождите пока не получено подтверждение этого возврата. Конечно, использование разумных стоп - ордеров всегда является частью любого плана управления риском.

2. Избегайте перегружать какую-либо позицию. Я учу своих клиентов делить их счет на несколько позиций, которые они планируют держать единовременно, и затем лишь распределять это количество при каждой торговле. И если у вас полоса неудач, рассмотрите сокращение этого количества. Марк Кук, известный трейдер S&P, написал это на своем компьютере просто: "Бери помаленьку"! Это-хороший совет для всех нас.

3. Избегайте торговли вообще, когда вы находитесь в любом из следующих состояний:

· Вы сердиты или чем-то расстроены;

· Вы имеете финансовые проблемы или обеспокоены долгами;

· Вы не чувствуете себя хорошо физически;

· Вы на 100 % не уверены относительно направления рынка;

· Вы чувствуете себя "жертвой" рынка.

4. Повторите простое, но ценное изречение "Торгуйте по плану, и планируйте торговлю". Один из способов конкретизировать этот девиз состоит в том, чтобы вести журнал торговли. Выпишите причины для вступления в новую сделку прежде, чем вы ее заключили, включая примечания о риске и прибыли. Обновляйте эти вступления в конце каждого дня. Регулируйте свои стопы и цели соответственно. Рынки очень гибкие, органические объекты, и необходимо постоянно отслеживать их эволюционное развитие, чтобы не ждать от них снисхождения.