Психология трейдинга. Первые 3 точки бессмертия.

Сегодня статья не обычная, которая рассказывает о том, что знает каждый, но победить могут не все.

Психология в торговле на рынках, возможно, что особенно финансовых, первая из причин профита или просадок капитала. Сегодня один из таких торговых дней, когда можно на сухую голову, как это принято называть, заработать и отдыхать еще до обеда. Цена проводит отличные походы от линии к линии, но увы враг сидит не в мониторе Враг сидит в трейдере. Страх и отчаяние, надежда и гордыня, жадность и бедность одолевают в такие дни искушенного трейдера ежеминутно сменяя друг друга. Мозгу требуется принимать срочные решения, а потом ежечасно выжидать следующего хода, невзирая на упущенные моменты на своем мониторе.

Что же такое точки бессмертия. Для меня - это позиции, постулаты, которые трейдер обязан выполнять ежесекундно, защищая тем самым себя от ложных сделок, давая волю победам, правильным ршениям.

Первая точка бессмертия. Бессмертие психики и торговой системы. Безусловно, если вы не играете в лотерею по угадыванию цены вы счастливый обладатель торговой стратегии. В своей торговой стратегии вы должны быть непоколебимо уверенны. Вы должны знать, что торговая система работает правильно. Решение этой задачи требует от вас усидчивости и самодисциплины. Итак, чтоб быть уверенным в своей торговой системе, стратегии нужно испытать ее при помощи истории, и сделать этот процесс собственными ручками, а не тестером. Необходимо взять график и отлистать его в любое место истории. После чего основываясь на своей торговой системе без подсказок принять решение о той сделки, которую вам необходимо сделать. Рекомендую записать эти результаты в журнал, тетрадь, зафиксировать ключевые моменты вашей торговой стратегии по графику, в отдельных колонках тетради, после чего проверить результат, пролистывая бар за баром график к его настоящему. Следующий шаг в компетентности вашей уверенности - это изучение иной стратегии(дублирующей) или использование компетентного, проверенного источника торговых сигналов и прогнозов. Рекомендую провести не менее 100 учебных сделок при помощи истории графика и только потом переходить на демо-счет. На демо- счете вы проведете так же не менее ста грамотных, обоснованных сделок в соответствии с вашей торговой стратегией, сохраняя, записывая параметры, на основании которых вы принимали решение. Теперь вам необходимо переходить на реальный счет, работать настоящими деньгами - это тоже фактор психики. Демо счет ничего более вам не даст и может навредить своей псевдо реальностью.

Вторая точка бессмертия. Бессмертие психики при виде денег. Решение о сделки принимается в спокойном состоянии, но стоит открыть сделку, как тебя накрывает волна эмоций или ступор. Поэтому при проведении сделки, до ее начала выберите уровень стоп-лосс и тэйк профит,таким образом безэмоциональный компьютер сам выполнит всю работу за вас. Без этого параметра Ваша психика может дать сбой и закрыть сделку раньше или позже. Оставив вас с убытком либо несущественной прибылью, которая никак не покрывает произведенных на эту работу затрат. Простое выполнение этих позиций уже даст увеличение шансов.

Третья точка бессмертия. Психика, гибкость и глубокий анализ . В начале дня, перед входом в рынок, обязательно необходимо записать в своем дневнике трейдера позиции, ключевые точки рынка в которых вы будете принимать решения, а также альтернативные варианты движения рынка. Ведение собственных записей трейдера, сохранение позиций -важный ключевой момент.

Если Вам удастся себя заставить исполнять эти правила, позиции и постулаты, особенно новичку - профитов станет больше.

Шуточная картинка, сопровождающая этот пост, говорит о том, что надо работать в трейдинге, а не полагаться на веру и удачу - их здесь нет. Это рынок.