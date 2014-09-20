Как делать бизнес со своим бойфрендом

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Слабое звено



Когда Николетта Донадио начинала свой первый совместный бизнес, она переживала, что люди будут думать, будто она просто бесплатное приложение к ее бойфренду и партнеру по бизнесу, Клаудио Карнино.

«Люди, с которыми мы работали, и наши семьи тоже, всегда воспринимали меня как слабое звено», - говорит Николетта. - «Тот факт, что я была подружкой Клаудио, давал им основания думать, что он просто опекает меня. Иногда своим отношением мне давали понять, что я ничем не отличаюсь от простого нанятого сотрудника».

И теперь, вот уже три бизнеса назад, она изредка всё еще пытается определить, какую роль она в действительности играла в том самом стартапе.







Ремарка эксперта



Если даже супружеским парам трудно преуспеть в совместном бизнесе — то основать дело с партнером, не состоящим с вами в браке, сложнее в несколько раз. «Это опасно, ведь романтические отношения могут серьезно вмешаться в деловую сферу», - говорит Дэвид Вейман, психолог в сфере менеджмента. - «Ведь нормальный человек обычно хочет, чтобы романтические отношения были горячими, а деловое общение — вежливым, прохладным и рассудочным».







Полное доверие



В отличие от Донадио, которая выросла в среде итальянского семейного бизнеса, Гильеметта Дехан никогда не думала о себе как о предпринимателе. Когда ее бойфренд, Мэтт Ассагель начал продвигать свой софт по переводу твитов и постов в соцсетях на другие языки, Гильеметта предложила ему свою помощь. Всего через полгода она оставила свою работу преподавателя и стала партнером в компании Мэтта, в должности руководителя отдела коммуникаций.

Она говорит, что в такой форме бизнеса есть и плюсы, и минусы. «Самое большое преимущество — в том, что мы можем действительно быстро реагировать на все изменения: вдвоем — быстрее и проще. Между нами нет никакого дискомфорта, наша компания быстро и хорошо развивается, и мы вместе принимаем решения, легкие и трудные».

Высокий уровень доверия кому-то, кто может разделить ваши ценности и цели, могут действительно облегчить совместное ведение бизнеса. Пример — Гильеметта и Мэтт, которые стали ближе друг к другу в процессе ведения совместного бизнеса. «Мы сталкиваемся с большими трудностями вместе, и порой кто-то из нас должен быть сильным, чтобы помочь другому», - говорит она.

С другой стороны, постоянный бизнес-контакт может стать убийцей романтики. «Очень легко попасть в постоянный круговорот делового порядка, в котором мы всегда и везде говорим только о бизнесе, - говорит Гильеметта. - Даже когда мы пытаемся выкроить время для двоих и целью нашей является просто отдохнуть вместе — у одного из нас обязательно возникнет предложение, чтобы решить нерешенную проблему, или кто-то предложит идею для мозгового штурма по работе».







Ремарка эксперта



Об этой проблеме Вейман тоже говорит: между работой и домом обязательно надо установить четкие границы. Роли и обязанности в офисе разделены — точно так же надо разделить время офиса и время дома. Трудно, если роли партнеров в бизнесе различаются: к примеру, если бойфренд — нанятый вами сотрудник, то вам очень сложно будет им управлять, не боясь обидеть. Личную сторону отношений нужно оставлять дома. Вейман советует: «Рассматривайте друг друга на работе как деловые партнеры. Навесьте на это обязательных декораций. Например, избегайте уменьшительных имен», - говорит он.







...А денежки - врозь!



Поскольку в романтических отношениях высок уровень доверия, некоторые пары не беспокоятся о таких формальностях, как юридические соглашения. Вейман предупреждает нас о том, что это — гарантия верного провала. «Нужно договориться еще «на берегу», прежде чем начинать совместную работы: как именно вы будете решать конфликты между собой, включая и тот момент, в который вы прекратите ваши деловые отношения. Обязательно поговорите о своих планах с деловым поверенным».

Например, Николетта и Клаудио пока вместе, но у каждого из них свое дело. Свою первую компанию они разделили по закону и полагают, что могли бы сотрудничать, даже если бы их отношения закончились. Но Николетта, как реалистичная женщина, замечает: «Если бы мы расстались, особенно как-нибудь некрасиво или даже ужасно — я не уверена, что смогла бы продолжать иметь с ним дело»."



