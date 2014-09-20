Как делать бизнес со своим бойфрендом

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Слабое звено
Когда Николетта Донадио начинала свой первый совместный бизнес, она переживала, что люди будут думать, будто она просто бесплатное приложение к ее бойфренду и партнеру по бизнесу, Клаудио Карнино.
«Люди, с которыми мы работали, и наши семьи тоже, всегда воспринимали меня как слабое звено», - говорит Николетта. - «Тот факт, что я была подружкой Клаудио, давал им основания думать, что он просто опекает меня. Иногда своим отношением мне давали понять, что я ничем не отличаюсь от простого нанятого сотрудника».
И
теперь, вот уже три бизнеса назад, она
изредка всё еще пытается определить,
какую роль она в действительности играла
в том самом стартапе.
Ремарка эксперта
Если
даже супружеским парам трудно преуспеть
в совместном бизнесе — то основать дело
с партнером, не состоящим с вами в браке,
сложнее в несколько раз. «Это опасно,
ведь романтические отношения могут
серьезно вмешаться в деловую сферу», -
говорит Дэвид Вейман, психолог в сфере
менеджмента. - «Ведь нормальный человек
обычно хочет, чтобы романтические
отношения были горячими, а деловое
общение — вежливым, прохладным и
рассудочным».
Полное доверие
В отличие от Донадио, которая выросла в среде итальянского семейного бизнеса, Гильеметта Дехан никогда не думала о себе как о предпринимателе. Когда ее бойфренд, Мэтт Ассагель начал продвигать свой софт по переводу твитов и постов в соцсетях на другие языки, Гильеметта предложила ему свою помощь. Всего через полгода она оставила свою работу преподавателя и стала партнером в компании Мэтта, в должности руководителя отдела коммуникаций.
Она говорит, что в такой форме бизнеса есть и плюсы, и минусы. «Самое большое преимущество — в том, что мы можем действительно быстро реагировать на все изменения: вдвоем — быстрее и проще. Между нами нет никакого дискомфорта, наша компания быстро и хорошо развивается, и мы вместе принимаем решения, легкие и трудные».
Высокий уровень доверия кому-то, кто может разделить ваши ценности и цели, могут действительно облегчить совместное ведение бизнеса. Пример — Гильеметта и Мэтт, которые стали ближе друг к другу в процессе ведения совместного бизнеса. «Мы сталкиваемся с большими трудностями вместе, и порой кто-то из нас должен быть сильным, чтобы помочь другому», - говорит она.
С
другой стороны, постоянный бизнес-контакт
может стать убийцей романтики. «Очень
легко попасть в постоянный круговорот
делового порядка, в котором мы всегда
и везде говорим только о бизнесе, -
говорит Гильеметта. - Даже когда мы
пытаемся выкроить время для двоих и
целью нашей является просто отдохнуть
вместе — у одного из нас обязательно
возникнет предложение, чтобы решить
нерешенную проблему, или кто-то предложит
идею для мозгового штурма по работе».
Ремарка эксперта
Об
этой проблеме Вейман тоже говорит: между
работой и домом обязательно надо
установить четкие границы. Роли и
обязанности в офисе разделены — точно
так же надо разделить время офиса и
время дома. Трудно, если роли партнеров
в бизнесе различаются: к примеру, если
бойфренд — нанятый вами сотрудник, то
вам очень сложно будет им управлять, не
боясь обидеть. Личную сторону отношений
нужно оставлять дома. Вейман советует:
«Рассматривайте друг друга на работе
как деловые партнеры. Навесьте на это
обязательных декораций. Например,
избегайте уменьшительных имен», - говорит
он.
...А денежки - врозь!
Поскольку в романтических отношениях высок уровень доверия, некоторые пары не беспокоятся о таких формальностях, как юридические соглашения. Вейман предупреждает нас о том, что это — гарантия верного провала. «Нужно договориться еще «на берегу», прежде чем начинать совместную работы: как именно вы будете решать конфликты между собой, включая и тот момент, в который вы прекратите ваши деловые отношения. Обязательно поговорите о своих планах с деловым поверенным».
Например, Николетта и Клаудио пока вместе, но у каждого из них свое дело. Свою первую компанию они разделили по закону и полагают, что могли бы сотрудничать, даже если бы их отношения закончились. Но Николетта, как реалистичная женщина, замечает: «Если бы мы расстались, особенно как-нибудь некрасиво или даже ужасно — я не уверена, что смогла бы продолжать иметь с ним дело»."