Психология трейдинга: Потери на форекс и как их пережить?

Потери на форекс случается с каждым трейдером. Исключений быть не может! Все, абсолютно все коммерсанты время от времени переживают полосу неудач.

Как можно этого избежать? Никак!

Экхард, Маккей, Сорос, Окумус и все остальные трейдеры - мультимиллионеры и миллиардеры теряли все свои деньги или львиную их долю. Благо, это было в начале их карьеры. Надо быть готовым к потерям. Важно знать, что ваша цель не закончить торговлю на минорной ноте, и не уйти с рынка ни с чем.

Как быть, когда кажется, что весь мир хочет переиграть вас на бирже? Есть два способа решения проблемы.

Первый

Полностью прекратить торговлю, на определенное время. Не торговать и даже не просматривать графики. Вы должны прийти в себя! Если вы перестали торговать, но смотрите за рынком – это может не помочь, так как эмоциональная вовлеченность все равно у вас будет присутствовать. Во время вынужденной паузы хорошо бы заняться активным спортом, пешими прогулками, съездить отдохнуть в горы или на теплое море. Можно заниматься обычной трудовой деятельностью.

Второй

Существенно уменьшить размер торговли, и придерживаться мелких позиций до тех пор, пока не вернется к вам уверенность в своих силах. Вполне может быть, что вам поможет и замена инструментов, допустим, вы торговали валютами, а перешли на рынок металлов. Если торговали внутри дня, не исключено, что к вам придет вдохновение, если откроете долгосрочные позиции.

Необходимо обрести уверенность в себе, понять то, что сложности имеют свойство, как появляться, так и исчезать!