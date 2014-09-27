Видеоуроки: Макс Кайзер. Кто и зачем надувает пузыри на рынке?

В новом выпуске программы «Обзор Макса Кайзера» ведущие Макс Кайзер и Стейси Херберт обсуждают, что является надёжным критерием оценки состояния экономики. Они пытаются также найти ответы на вопросы: На что опираются журналисты, предрекая возможные кризисы? Способна ли федеральная резервная система удержать рынок от падения? Посмотреть этот видеоролик будет полезно и интересно любому трейдеру и человеку, кто интересуется этими вопросами.

Гость программы Митч Файерстайн, фондовый менеджер и автор книги «Планета Понци», расскажет о своей поездке в Италию, о стресс-тестировании, а также о правилах игры в банковской сфере.

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