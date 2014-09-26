Air France: «А зачем нам лоукостер? Нам лоукостер не нужен!»

В пятницу Air France-KLM стремилась укрепить позиции топ-менеджмента и спасти то, что осталось от планов авиакомпании расшириться и открыть «дочку»-лоукостера. Этому плану решительно воспротивились пилоты авиакомпании, которые бастуют вот уже двенадцатый день. Склочные летчики выступают против принципов low-cost-моделей и требуют условий, при которых заработная плата пилота бюджетной авиакомпании была аналогичной заработной плате пилота «основного» подразделения Air France, а контракт на полеты — единым и позволяющим пилоту летать одновременно и за «маму», и за «дочку».



Между тем, ранее правление авиаперевозчика подтвердило, что планы по организации бюджетной авиакомпании были одобрены советом директоров. При этом часть персонала должна была быть переведена в штат новой компании Transavia и — досадная мелочь — на значительно худших условиях, нежели сейчас. Само собой, что 350 пилотов Air France решили, что терпеть таких лишений не будут — и уселись бастовать. Забастовка обходится компании в 20 миллионов евро в день, и руководство серьезно озабочено по этому поводу. Вторая по величине авиакомпания Европы отменила половину своих рейсов, пассажиры страдают, а зловредные пилоты и в ус не дуют, повторяя действия своих коллег из Lufthansa двухнедельной давности.

Руководство Air France потихоньку сдает позиции, ситуацией обеспокоено даже правительство (которое, на минутку, является акционером компании, одним из мажоритариев, имеющим 16% акций). Пилоты тем временем продолжают требовать единого контракта. Переговоры с профсоюзом идут в настоящий момент.