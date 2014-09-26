Air France: «А зачем нам лоукостер? Нам лоукостер не нужен!»

В
пятницу Air France-KLM стремилась
укрепить позиции топ-менеджмента и
спасти то, что осталось от планов
авиакомпании расшириться и открыть
«дочку»-лоукостера. Этому плану решительно
воспротивились пилоты авиакомпании,
которые бастуют вот уже двенадцатый
день. Склочные летчики выступают против
принципов low-cost-моделей
и требуют условий, при которых заработная
плата пилота бюджетной авиакомпании
была аналогичной заработной плате
пилота «основного» подразделения Air
France, а контракт на полеты —
единым и позволяющим пилоту летать
одновременно и за «маму», и за «дочку».
Между тем, ранее правление авиаперевозчика подтвердило, что планы по организации бюджетной авиакомпании были одобрены советом директоров. При этом часть персонала должна была быть переведена в штат новой компании Transavia и — досадная мелочь — на значительно худших условиях, нежели сейчас. Само собой, что 350 пилотов Air France решили, что терпеть таких лишений не будут — и уселись бастовать. Забастовка обходится компании в 20 миллионов евро в день, и руководство серьезно озабочено по этому поводу. Вторая по величине авиакомпания Европы отменила половину своих рейсов, пассажиры страдают, а зловредные пилоты и в ус не дуют, повторяя действия своих коллег из Lufthansa двухнедельной давности.
Руководство Air France потихоньку сдает позиции, ситуацией обеспокоено даже правительство (которое, на минутку, является акционером компании, одним из мажоритариев, имеющим 16% акций). Пилоты тем временем продолжают требовать единого контракта. Переговоры с профсоюзом идут в настоящий момент.