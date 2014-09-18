В среду в Европе выросло всё, кроме FTSE

Вчера фондовые индексы Европы закончили торги в зеленой зоне — наконец-то это произошло после восьмидневного снижения. Единственный из 18 национальных европейских индексов, который понизился вчера, - это FTSE, который по понятным причинам не имел вчера драйверов для роста и потерял 0,17%.

Stoxx Europe 600 в среду прибавил 0,5%, индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 вырос на 0,49%, САС 40 окреп на 0,5%, DAX прибавил 0,3%.



Из отдельных компаний можно отметить скандальную Air France, которая в честь глобальной забастовки потеряла за прошедшие три дня 7,5%, но после вчерашних героических дипломатических усилий со стороны правительства выросла на 3,6%.

Британский производитель упаковки DS Smith Plc прибавил целых 5,1% (он отчитался о своем росте продаж, и тот оказался выше, чем в прошлом году за тот же период). Его земляк, медиаконгломерат Daily Mail испытывает большие трудности и обесценивает часть активов: минус сразу 6,3%.

Производитель риса и макарон Ebro Foods SA из Испании получил от аналитического агентства UBS AG рейтинг «покупать», в честь чего увеличил капитализацию на 2,3%.

Но самое помпезное падение — это, конечно же, GDR АФК «Система», печально известная арестом своего владельца, Владимира Евтушенкова. На торгах в Лондоне ее котировки обрушились аж на 38,6%.