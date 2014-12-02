Пилоты Lufthansa опять бастуют

Вот уже второй день бастуют пилоты самого крупного авиаперевозчика Германии. По сравнению со вчерашним днем акция стала масштабнее: если в понедельник были отменены только рейсы внутри Германии и по Европе, то с сегодняшнего утра больше не производятся и межконтинентальные полеты. Были отменены почти 1400 рейсов, от этого пострадают примерно 150 000 пассажиров. Правда, половина рейсов будет выполнена. Информация о том, какие рейсы будут отменены, опубликован на сайте авиакомпании. Предполагается, что забастовка продлится до полуночи.

Пилоты вот уже который месяц борются с дирекцией авиакомпании против повышения возраста льготной пенсии. Сейчас пилотам предоставляется возможность досрочного ухода на пенсию с 55 лет, и администрация собралась было этот возраст увеличить до 60 лет. Однако профсоюз пилотов резко воспротивился этой инициативе. Эта забастовка — не первая, за последние месяцы пилоты Lufthansa неоднократно отказывались выходить в рейсы.