Мировые рынки начали улыбаться

Восьмидневный безрадостный период на европейских рынках сегодня закончился. Похоже, инвесторы начали испытывать надежду на то, что центробанки всего мира продолжат поддерживать восстановление экономики. Это помогло Stoxx Europe 600 восстановиться после достижения двухнедельного минимума.



Air France-KLM выросла на 2,4% после того, как французский премьер уговорил ее пилотов закончить забастовку. DS Smith Plc прибавила 4,3% на новостях о более быстром увеличении продаж, чем за тот же период прошлого года.

Stoxx Europe 600 прибавил 0,5%. Напомним, этот индекс уменьшился на 1,7% с момента 4 сентября, когда неожиданное решение ЕЦБ снизить процентные ставки отправило европейские акции на двухмесячный пик.

Фьючерсы на индекс S&P 500 прибавили меньше, чем 0,1% за сегодняшний день, а вот в Азии закончился наконец неудачный период. Сводный азиатско-тихоокеанский индекс MSCI прибавил 0,2%, остановив самую длинную полосу неудач за последние 12 лет, которая длилась девять дней.

Джеймс Баттерфилл, глава лондонского отделения глобальной стратегии компании Coutts&Co, заявляет: «ФРС, вероятно, объявит о том, что продолжит потихоньку сворачивать программу количественного смягчения, чтобы закончить ее в октябре и ноябре — но продолжит долго сохранять низкую ставку. Я не думаю, что нам дадут ясность на тему того, когда именно будет первое повышение процентных ставок. Они оставят эту дату открытой, потому что пока еще остаются некоторые слабые данные».

Напомню, ФРС объявит о своем решении о монетарной политике сегодня в 14.00 по Вашингтону, а глава регулятора, Джанет Йеллен через 30 минут после окончания европейской торговой сессии проведет пресс-конференцию. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют уменьшение ежемесячной покупки облигаций на 10 млрд долларов (всего останется на 15 млрд ежемесячно), с тем, чтобы объявить об окончании программы уже в октябре. А вот процентная ставка останется на прежнем рекордно низком уровне еще долгое время после завершения программы количественного смягчения, - предполагают инвесторы.







