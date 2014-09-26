Европа ведет пятничные торги в минусе

Сегодня большинство фондовых площадок Старого Света начали торги с потерь. Европа ждет статистических данных из США (ВВП за второй квартал и индекс потребительского доверия), и на этом фоне основные индексы снизились. А еще сегодня мир ждет голосования в Парламенте Великобритании на тему участия страны в коалиции союзников, «играющих в войнушку» на Ближнем Востоке. Если результаты голосования будут положительными, то уже в ближайшее время британская авиация примет участие в войне, которую Америка и арабские страны ведут сейчас с самопровозглашенным Исламским Государством. Всё это не добавляет стабильности ни европейским рынкам, ни обеим основным валютам региона (евро и фунту).



Итак, Stoxx Europe 600 потерял 0,2% (а неделю этот индекс завершает и вовсе с падением на 2,5%), FTSE ослабел на 0,14%, CAC 40 потерял 0,16%, DAX похудел на 0,17%.

Что касается отдельных компаний, то изрядно подешевели подросшие было вчера акции Air France. Сегодня авиаперевозчик потерял 2,6% капитализации из-за упрямо бастующих пилотов. Компания уговаривает бунтарей вернуться к работе, но упрямые летчики продлили забастовку до 30 сентября.