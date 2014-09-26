Европа ведет пятничные торги в минусе

Сегодня большинство
фондовых площадок Старого Света начали
торги с потерь. Европа ждет статистических
данных из США (ВВП за второй квартал и
индекс потребительского доверия), и на
этом фоне основные индексы снизились.
А еще сегодня мир ждет голосования в
Парламенте Великобритании на тему
участия страны в коалиции союзников,
«играющих в войнушку» на Ближнем Востоке.
Если результаты голосования будут
положительными, то уже в ближайшее время
британская авиация примет участие в
войне, которую Америка и арабские страны
ведут сейчас с самопровозглашенным
Исламским Государством. Всё это не
добавляет стабильности ни европейским
рынкам, ни обеим основным валютам региона
(евро и фунту).
Итак, Stoxx Europe 600 потерял 0,2% (а неделю этот индекс завершает и вовсе с падением на 2,5%), FTSE ослабел на 0,14%, CAC 40 потерял 0,16%, DAX похудел на 0,17%.
Что касается отдельных компаний, то изрядно подешевели подросшие было вчера акции Air France. Сегодня авиаперевозчик потерял 2,6% капитализации из-за упрямо бастующих пилотов. Компания уговаривает бунтарей вернуться к работе, но упрямые летчики продлили забастовку до 30 сентября.